El crédito a mipymes crece un 9.1 % a abril del 2026

Una compradora en un comercio, uno de los sectores a los cuales se destinó parte de la cartera. ( LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE )

El crédito de la banca dominicana dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) experimentó un crecimiento de un 9.1 % durante el último año.

Así lo recoge el informe Financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, difundido por la Superintendencia de Bancos (SB), en el cual se detalla que la cartera ascendió a los 576,837 millones de pesos en abril de 2026 y estuvo destinada específicamente a los sectores comercio, construcción, actividades inmobiliarias, turismo, suministro de electricidad, industria y manufactura.

En cuanto a la participación de las monedas extranjeras en la cartera a las mipymes, estas ocupan un 27.1 %, con una ligera reducción interanual de un 0.4 %, en línea con las decisiones adoptadas por la Junta Monetaria. El saldo totalizó 2,641 millones de dólares (156,554 millones de pesos), concentrándose principalmente en sectores como suministro de electricidad, turismo, transporte y almacenamiento.

Las mipymes contribuyen en gran medida a la generación de riqueza nacional, aportando un valor agregado del 32 % en el producto interno bruto (PIB) y generando cerca de 3.05 millones de puestos de trabajo entre 2022-2023, equivalente al 61.6 % del empleo total.

Participación de entidades financieras

De acuerdo a la SB, las mipymes se mantienen como actores clave en la dinámica del crédito del sector financiero, concentrando el 23.7 % del saldo adeudado.

Te puede interesar El 42.2 % de mipymes turísticas opera en la informalidad en RD

En ese sentido, la cartera comercial privada representa el 44.2 % del saldo y concentra el 77 % del total de los créditos comerciales destinados al sector privado para el mismo período analizado.

La entidad destaca que las tres principales entidades financieras con mayor participación en la cartera de crédito a las mipymes son Banco Popular, Banco de Reservas y Banco BHD, con un saldo conjunto de 405,085 millones de pesos a abril 2026, equivalente al 70.2 % de la cartera destinada a estas empresas.