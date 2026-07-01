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Expohogar Banreservas
Expohogar Banreservas

¿Comprar casa en 2026? Banreservas abre feria hipotecaria con tasas desde 8 % fija por siete años

Aguilera afirma que la institución ha desembolsado más de RD$35,000 millones en las últimas ediciones de la feria

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    ¿Comprar casa en 2026? Banreservas abre feria hipotecaria con tasas desde 8 % fija por siete años
    El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera (FUENTE EXTERNA)

    El Banco de Reservas inauguró este miércoles su feria hipotecaria Expohogar Banreservas 2026, con tasas de financiamiento desde un 8 % para viviendas de bajo costo, fija por siete años.

    Para los demás tipos de viviendas, la oferta financiera oscila entre 8.85 % y 13.85 %, con períodos de tasa fija de hasta diez años. En el caso de locales comerciales y solares, inician en 11.85 %.

    El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, informó que, en las últimas cinco ediciones de Expohogar la institución ha desembolsado más de 35,000 millones de pesos en financiamientos hipotecarios, beneficiando a más de 7,000 familias.

    Asimismo, resaltó que en esta edición los interesados podrán realizar su precalificación a través de la App Banreservas, además de acceder a condiciones especiales de financiamiento y otros beneficios exclusivos.

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    La propuesta de financiamiento contempla préstamos de hasta el 90 % del valor del inmueble, con plazos de hasta 20 años para viviendas. En el caso de clientes pymes, el financiamiento alcanza hasta el 80 % del valor de la propiedad, con plazos de hasta 10 años para locales comerciales y 7 años para solares.

    Requisitos

    Para iniciar el proceso de solicitud de financiamiento, los interesados deberán disponer de su número de cédula o pasaporte, constancia de ingresos mensuales, monto a financiar, valor del inmueble, número telefónico, correo electrónico y la oficina donde desean gestionar la solicitud.

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    Infografía
    El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, junto a losejecutivos de la institución Miguel Ramos, Rafael Madera, Ysidro García yPablo de la Rosa. (FUENTE EXTERNA.)

    Los participantes podrán acceder a facilidades como la modalidad de cuota flexible, tarifa fija para gastos legales, ofertas especiales en coberturas de Seguros Reservas y charlas de educación financiera, entre otros beneficios.

    Los interesados pueden realizar su precalificación a través de los canales oficiales de Banreservas: el portal https://expohogar.banreservas.com/ , el Centro de Contacto, la asistente virtual Alma mediante WhatsApp (809-960-2110), la App Banreservas y cualquiera de las oficinas de la entidad en todo el territorio nacional.

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