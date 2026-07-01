¿Comprar casa en 2026? Banreservas abre feria hipotecaria con tasas desde 8 % fija por siete años

El Banco de Reservas inauguró este miércoles su feria hipotecaria Expohogar Banreservas 2026, con tasas de financiamiento desde un 8 % para viviendas de bajo costo, fija por siete años.

Para los demás tipos de viviendas, la oferta financiera oscila entre 8.85 % y 13.85 %, con períodos de tasa fija de hasta diez años. En el caso de locales comerciales y solares, inician en 11.85 %.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, informó que, en las últimas cinco ediciones de Expohogar la institución ha desembolsado más de 35,000 millones de pesos en financiamientos hipotecarios, beneficiando a más de 7,000 familias.

Asimismo, resaltó que en esta edición los interesados podrán realizar su precalificación a través de la App Banreservas, además de acceder a condiciones especiales de financiamiento y otros beneficios exclusivos.

La propuesta de financiamiento contempla préstamos de hasta el 90 % del valor del inmueble, con plazos de hasta 20 años para viviendas. En el caso de clientes pymes, el financiamiento alcanza hasta el 80 % del valor de la propiedad, con plazos de hasta 10 años para locales comerciales y 7 años para solares.

Requisitos

Para iniciar el proceso de solicitud de financiamiento, los interesados deberán disponer de su número de cédula o pasaporte, constancia de ingresos mensuales, monto a financiar, valor del inmueble, número telefónico, correo electrónico y la oficina donde desean gestionar la solicitud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/2-expo-hogar-banreservas-2026-96cde7db.jpeg El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, junto a losejecutivos de la institución Miguel Ramos, Rafael Madera, Ysidro García yPablo de la Rosa. (FUENTE EXTERNA.)

Los participantes podrán acceder a facilidades como la modalidad de cuota flexible, tarifa fija para gastos legales, ofertas especiales en coberturas de Seguros Reservas y charlas de educación financiera, entre otros beneficios.

Los interesados pueden realizar su precalificación a través de los canales oficiales de Banreservas: el portal https://expohogar.banreservas.com/ , el Centro de Contacto, la asistente virtual Alma mediante WhatsApp (809-960-2110), la App Banreservas y cualquiera de las oficinas de la entidad en todo el territorio nacional.