¿Cuánta inversión extranjera directa recibe República Dominicana frente a la región?

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el 2025 Brasil concentró el 40 % de la inversión extranjera directa (IED) dirigida hacia América Latina y el Caribe, seguido de México (22.3 %), Chile (7.3 %), Perú (6.1 %) y Colombia (5.9 %). La República Dominicana captó un 2.6 %, por debajo de Costa Rica (2.9 %), pero por encima de Guatemala (1.0 %) y Panamá (0.5 %), entre otros países de la región.

La IED constituye una fuente importante de capital que contribuye a ampliar la capacidad productiva de una economía. Además de financiar nuevos proyectos, facilita la incorporación de tecnologías, conocimientos y mejores prácticas empresariales, favoreciendo mejores salarios, aumentos de productividad y mayor empleo formal.

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En la República Dominicana, una parte importante de la inversión se concentra en actividades bajo regímenes especiales, como zonas francas u otros incentivos fiscales puntuales, mientras que el régimen tributario ordinario resulta poco competitivo frente a otros países. Esto evidencia que el país puede atraer capital cuando las condiciones son favorables, pero también que esas condiciones no están disponibles para el resto de las actividades económicas, que podrían atraer más inversión bajo un régimen ordinario más competitivo.

Lo ideal no es que el país dependa de exenciones o tratamientos especiales para captar inversión, sino que el régimen ordinario sea lo suficientemente competitivo como para no necesitarlos. Esto requiere reformas estructurales en áreas como el sistema tributario y el mercado laboral, que permitan crear un clima de negocios atractivo para todos los agentes económicos, locales y extranjeros, y que en última instancia contribuya a mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).