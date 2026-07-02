Educación, disciplina que más estudian los dominicanos

Más de medio millón de estudiantes cursan educación superior en el país. ( SHUTTERSTOCK )

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), en el año 2025 había 528,627 estudiantes matriculados en el sistema educativo superior. De acuerdo con esas estadísticas, la carrera más estudiada es Educación, con 21.1 % de los matriculados totales. Le sigue Psicología, con 11.5 %, y Medicina, que cuenta con el 8.8 % de los estudiantes universitarios.

Los incentivos para estudiar educación son diversos. El Ministerio de Educación es el principal empleador en el área de enseñanza, empleando al 75 % de los ocupados de esa rama de actividad. Los salarios del personal educativo son altos y son los que laboran menos horas a la semana, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana.

Los ocupados en enseñanza se ubican en el segundo lugar como perceptores de ingresos por hora. El sindicato que aglutina a los maestros contribuye a esta realidad y obtiene otros beneficios para sus afiliados.

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Medicina ocupa el cuarto lugar en ingresos por hora, según las estadísticas laborales. Los médicos, principalmente en el sector público, cuentan con un gremio que procura beneficios para los profesionales de la medicina.

Desarrollo y análisis de software y aplicaciones, con 8.7 %, concentra una gran cantidad de matriculados gracias al auge de la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico. La Gestión y administración cuenta con el 8 % por su versatilidad en el mercado e inserción laboral.

El resto de las carreras se distribuye en Derecho (6.7 %), Contabilidad (5.6 %), Enfermería y partería (4.3 %), Mercadotecnia y publicidad (3.7 %) y Mecánica y profesiones afines a la metalistería (3.0 %).

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).