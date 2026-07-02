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Estaciones de combustibles
Estaciones de combustibles

Raquel Peña afirma que habrá un acuerdo para que las estaciones de combustibles acepten las tarjetas

Algunas estaciones de combustibles ya han estado solicitando a su consumidores realizar los pagos en efectivo

  • Irmgard De la Cruz - Twitter
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Raquel Peña afirma que habrá un acuerdo para que las estaciones de combustibles acepten las tarjetas
La vicepresidenta Raquel Peña, en el American Investment Forum. (DARE COLLADO)

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que habrá una solución a la polémica que se ha generado desde que  sectores detallistas de combustibles empezaran a rechazar a los consumidores el pago por tarjetas de crédito por las altas comisiones que deben pagar.

"Ellos van a tener un acuerdo, realmente. Hablando se entiende la gente, como decimos en buen dominicano", acotó.

Ante la insistencia de miembros de la prensa sobre el tema, que cuestionaron que las comisiones que cobran por el uso de verifones podrían incentivar la informalidad, la vicemandataria enfatizó que eso no va a suceder: "Tú vas a ver que no", respondió mientras se marchaba del American Investment Forum, un evento al que asistió este jueves.

RELACIONADAS

Pagos en efectivo

"Estamos solicitando la retirada de los verifone en todas nuestras estaciones", declaró el pasado lunes el presidente de  La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) Juan Elías Pérez.

Advirtió que cuando se usan los verifones en las estaciones de expendio de combustibles apenas ganan en bruto 25 pesos por cada galón vendido, pero de esa cantidad debe pagar siete pesos por concepto de comisiones a las empresas propietarias de los verifone, lo que representa cerca del 27 % de su ganancia bruta y consideró injusto que las estaciones tengan que asumir ese nivel de costos por las transacciones con tarjetas de crédito y débito.

Anadegas agrupa a 780 estaciones de combustibles, por lo que el impacto del retiro delos verifone afectaría a una gran parte de la población.

Algunas estaciones de combustibles ya han estado solicitando a su consumidores realizar los pagos en efectivo.

Defiende competitividad

Ante la preocupación de los sectores productivos de que otra modificación es a la ley de residuos sólidos afecte la competitividad del sector privado, la vicepresidenta recordó que la principal política de Gobierno es fomentar la competitividad y la inversión.

  • "Ahora no será distinto, enfatizó Peña, quien evitó detallar qué acciones tomará el Gobierno ante la nueva reforma a la ley, ya aprobada por el Congreso y ahora en manos del Poder Ejecutivo.

RD: un destino seguro para la inversión

En el contexto del American Investment Forum, un evento al que la funcionaria asistió este jueves para hablar de cómo la inversión extranjera directa se ha convertido en clave para incrementar las divisas del país, Peña reiteró que la República Dominicana cuenta con las condiciones para seguirse posicionando como uno de las principales destinos de inversión a nivel mundial.

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Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.