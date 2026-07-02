Raquel Peña asegura que RD está encaminado a alcanzar los US$5,200 millones en inversión extranjera

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, durante el American Investment Forum. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, valoró este jueves el posicionamiento que está alcanzando el país en la atracción de divisas a través de la inversión extranjera directa (IED).

Al asistir este jueves al American Investment Forum, Peña señaló que la estabilidad económica, la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas le permitió al país superar los 5,000 millones de dólares en IED en el 2025.

"De mantenerse este ritmo, estamos proyectando cerrar el año actual con 5,200 millones de dólares en inversión extranjera directa, superando nuevamente nuestro propio récord pero sobre todo reafirmando la confianza de los inversionistas de la República Dominicana", aseguró la vicemandataria.

En el evento (que analiza las oportunidades de potenciar la inversión en América Latina y el Caribe) Peña recordó que, solo en el primer trimestre de este año, al país ya han ingresado 1,536 millones de dólares, con un incremento de un 6.4 % respecto al mismo nivel del año pasado.

Esto se debió gracias a aportes de capital que superaron los 1,846 millones de dólares, lo que para Peña es una muestra "de que sigue llegando cada día más inversión fresca" al país.

Más productividad y empleos

La vicemandataria planteó que una mayor llegada de capitales es un reflejo de que la productividad en el país va en ascenso y que más empleos podrán generarse, gracias a la instalación de empresas en rubros cada vez más sofisticados.

"Por cada 1 % de inversión extranjera directa, el empleo crece 0.84 %, y las exportaciones aportan 0.72 %", puntualizó.

A esto se suman operaciones logísticas cada vez más ampliadas, con 18 puertos marítimos, ocho aeropuertos internacionales y el primer Free Trade Zone en Punta Cana, todo esto consolidando al país como un hub logístico "por excelencia" en Centroamérica y el Caribe.

Puertos secos La vicepresidenta hizo un llamado a las comunidades fronterizas aledañas a confiar en los puertos secos que el Gobierno busca gestionar en la zona. "Van a tener la confianza en la medida en qué siga comunicando, informando y que se sigua reuniendo, se van a dar cuenta que lo que nosotros estamos buscando son beneficios para nuestra gente y nuestros comerciantes", aseveró al ser preguntada por la prensa."Jamás en la vida vamos a hacer algo que vaya en contra de ellos", enfatizó.Aseguró que los puertos secos buscan generar beneficios pafa los comerciantes y para la población.

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