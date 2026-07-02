Nuevo impuesto a transferencias y cheques: estos son los casos que se aplicarán y los que no

El impuesto será aplicado a las transferencias electrónicas, incluyendo pagos a préstamos y tarjetas de crédito. ( FUENTE EXTERNA )

A partir del 3 de julio de 2026 entrará en vigencia el incremento del impuesto aplicado a la emisión de cheques y a las transferencias electrónicas a terceros, tanto dentro como fuera de las entidades bancarias, que pasará de 0.15 % a 0.20 %.

La medida está contenida en la Ley No. 30-26, aprobada por el Congreso Nacional en junio de 2026, como parte de un paquete de disposiciones orientadas al crecimiento económico, la simplificación fiscal y la mitigación de la crisis internacional. El cambio será aplicado de forma automática.

Sin embargo, la medida contempla excepciones en las que no se aplicará el impuesto, así como operaciones específicas que sí estarán sujetas a la nueva tasa.

Casos en los que no aplica el impuesto

La retención no será aplicada en los siguientes casos:

Transferencias entre cuentas de un mismo titular , dentro de la misma entidad bancaria u otros bancos.

de un , dentro de la misma entidad bancaria u otros bancos. Retiros de efectivo en cajeros automáticos o sucursales bancarias.

Transferencias y pagos realizados al Estado (impuestos).

Pagos relacionados con seguridad social y fondos de pensiones.

También a las transferencias internacionales, a puestos de bolsa y cuentas mancomunadas hacia cuentas del mismo titular. Para esto, será necesario presentar previo a la transferencia, una carta del banco receptor que confirme la titularidad de la cuenta.

Operaciones sujetas al impuesto

De acuerdo con la normativa, el impuesto sí será aplicado en los siguientes casos:

Emisión y pago de cheques. Transferencias electrónicas, incluyendo pagos a préstamos y tarjetas de crédito. Transferencias a cuentas de terceros, tanto dentro como fuera de la entidad financiera. Transferencias entre cuentas personales y cuentas mancomunadas con terceros. Retiros de efectivo realizados por terceros mediante códigos en cajeros automáticos.

Otros ajustes fiscales

El calendario de implementación de la Ley 30-26, publicado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), también establece otros cambios fiscales, entre ellos el aumento de la contribución de salida de pasajeros, que pasó de 20 a 30 dólares y comenzó a aplicarse desde la semana pasada.

Asimismo, se indica que los acuerdos de pago, la amnistía y los acuerdos por pronto pago entran en vigencia de forma inmediata.

El proyecto del ajuste fiscal fue presentado por el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, el pasado 11 de junio, con el que se busca enfrentar los efectos de la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales, combinando nuevas fuentes de ingresos con medidas de alivio dirigidas a la clase media, los sectores vulnerables y la producción nacional.

Con el proyecto el Gobierno busca aumentar sus recaudaciones entre 40,000 y 50,000 millones de pesos .