Banco Promerica es reconocido por su aporte al desarrollo económico del país

Banco Promerica recibe el Galardón a la Inversión en el Sector Financiero de República Dominicana 2026 por su contribución al desarrollo económico. ( FUENTE EXTERNA )

Banco Promerica fue distinguido con el Galardón del Sector Financiero del Reconocimiento Inversión en la República Dominicana 2026, otorgado por ProDominicana en el marco del Americas Investment Forum (AIF) 2026, una iniciativa que reconoce a las organizaciones que contribuyen al crecimiento económico y social del país a través de su visión empresarial y su capacidad de impulsar el desarrollo.

Esta distinción destaca el papel que ha desempeñado Banco Promerica como aliado estratégico de personas, empresas y proyectos que impulsan la inversión y fortalecen sectores clave de la economía nacional. A través de soluciones financieras innovadoras, la entidad ha contribuido a generar oportunidades, promover la competitividad y acompañar iniciativas que aportan al progreso del país.

"Recibir esta distinción es motivo de gran orgullo para nuestra organización, porque reconoce el impacto que podemos generar acompañando los proyectos, iniciativas y sueños de nuestros clientes. Nos inspira a seguir creando oportunidades que fortalezcan el tejido productivo nacional y contribuyan al bienestar de las comunidades a las que servimos. Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la mejora continua, pilares que fortalecen la confianza de nuestros clientes y aliados", expresó Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica.

El reconocimiento a la inversión se complementa con importantes avances en materia de excelencia organizacional y calidad de servicio. Como reflejo de este compromiso, la entidad obtuvo Plata en el Premio Nacional a la Calidad 2026, en la categoría Gran Empresa – Servicios, convirtiéndose en la única entidad financiera reconocida en esta edición.

Como parte de esta visión, el banco ha fortalecido significativamente sus capacidades tecnológicas y de innovación, impulsando iniciativas que transforman la experiencia de sus clientes, indica una nota de prensa.

Estos esfuerzos han sido reconocidos con la categoría Oro en el Ranking de Digitalización de la Superintendencia de Bancos durante dos años consecutivos, así como con el premio Oro de Fintech Americas por ofrecer la mejor experiencia de cliente de la República Dominicana.

En materia de sostenibilidad, Banco Promerica continúa fortaleciendo una banca comprometida con la generación de impacto positivo, impulsando el financiamiento de sectores productivos, ampliando el acceso a soluciones financieras responsables y promoviendo una cultura de excelencia, innovación y mejora continua. Estos reconocimientos reflejan su compromiso de seguir generando valor para sus clientes, colaboradores y comunidades, contribuyendo al desarrollo sostenible y al progreso de la República Dominicana.