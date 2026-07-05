Amnistías fiscales dejan cada vez menos dinero al Gobierno

En los últimos cinco años y medio la administración tributaria de la República Dominicana ha tenido que acudir a tres leyes de amnistía o de facilidades de pago para contribuyentes con deuda ante el fisco, la más reciente de ellas establecida en el artículo 8 de la recién promulgada legislación del plan anticrisis y que llega casi tres años después de aprobada la última de esas iniciativas.

Pero, más allá de eliminar la deuda de los contribuyentes morosos, dos de esas iniciativas impulsadas por el Gobierno le han permitido a la hacienda recibir ingresos por 37,755.8 millones de pesos entre 2020 y 2024, de acuerdo con registros de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Te puede interesar El plan fiscal del Gobierno elimina impuestos, sube y reduce tasas e indexa varios tributos

Tanto la Ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial como la 51-23 que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria permitieron que 59,479 contribuyentes accedieran a sus beneficios, aunque la mayoría se acogieron a los privilegios de la primera legislación.

Casi tres años después de la última ley que estableció una amnistía para quienes tuvieran deuda en la administración tributaria, la Ley 30-26 de medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional vuelve a crear la facilidad.

La última amnistía, dispuesta por la Ley 51-23, que fue promulgada en agosto de 2023, solo logró recaudaciones por 8,164.3 millones de pesos, producto de que 15,524 contribuyentes se acogieran a esta entre agosto de ese año y septiembre de 2024, según datos de la DGII.

En cambio, la Ley 46-20, que en su artículo 8 también establecía facilidades de pago para deudas con el fisco y un régimen tributario especial, con carácter transitorio, misma que fue aprobada antes que la Ley 51-23, logró mayor impacto recaudatorio y en la cantidad de beneficiados.

Un total de 43,955 contribuyentes se acogieron a las facilidades de esa legislación entre el 5 de marzo de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, aportando al fisco 29,591.5 millones de pesos.

Menos recaudación

Las cifras oficiales evidencian que la recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos proveniente de las leyes de amnistía se viene reduciendo.

La nueva propuesta para facilitar el pago de deudas tributarias, incluida en la Ley 30-26, forma parte de otras medidas con las cuales el Gobierno busca recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos, principalmente provenientes del aumento de tasas de varias figuras impositivas.