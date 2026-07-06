El dólar se vende este lunes a RD$59.11 y mantiene tendencia a la baja

El dólar se compra este lunes a 58.94 pesos en algunas entidades financieras, lo que significa una rebaja considerable y mantiene la tendencia hacia la baja de las últimas semanas.

Te puede interesar Economista citan factores que inciden en la reducción en la tasa de cambio del dólar

Para la venta al público, el costo del dólar figuraba esta tarde a 59.11 pesos dominicanos.

En algunas entidades bancarias la compra de la moneda estadounidense rondaba entre 57.7 y 58.5 pesos. En tanto que, para la venta, el dólar se mantiene en 59.5 y 60 pesos, lo cual impacta de manera positiva los precios de diferentes productos de amplia demanda nacional.

Señales de estabilidad

En las últimas semanas el dólar estadounidense viene registrando una tendencia hacia la baja, la cual podría continuar, de acuerdo a algunos economistas que reciben con beneplácito esta reducción porque valora el peso dominicano y da señales de la estabilidad económica del país.