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Director de la DGII prefiere el silencio ante vencimiento de plazo para gravar servicios digitales

Diversos sectores del empresariado dominicano han pedido la regulación de plataformas de servicios digitales

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    Director de la DGII prefiere el silencio ante vencimiento de plazo para gravar servicios digitales
    El director de la DGII, Pedro Urrutia. (FUENTE EXTERNA)

    Faltando 11 días para vencer el plazo anunciado por el titular de la Dirección General Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, en el cual estaría lista la propuesta que gravaría los servicios de plataformas digitales, el funcionario prefirió no referirse al tema.

    A pesar de que el pasado 20 de mayo Urrutia adelantó que en 60 días estaría lista la propuesta que establecería impuestos sobre los servicios digitales, este miércoles el director de la DGII solo se limitó a decir "yo no voy a hablar de eso. No voy a volver a hablar de ese tema".

    El pasado 27 de junio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 100 % a cualquier país europeo que debata la posibilidad de gravar los servicios digitales.

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    • Recientemente Urrutia comunicó que la DGII avanzaba en la creación de un mecanismo que permita el cobro de un 18 % del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) a las aplicaciones digitales que brindan sus servicios en territorio dominicano.

    "Todos los servicios digitales estarán capturados (para tributar)", adelantó el funcionario, al tiempo de revelar que plataformas como Airbnb, dedicada a la renta corta de propiedades, Netflix, Facebook, entre otras, han estado de acuerdo con la imposición del tributo.

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      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.