Las recaudaciones de Aduanas crecen RD$3,290 MM durante el primer semestre de 2026

La Dirección General de Aduanas (DGA) recaudó 129,236 millones de pesos durante el primer semestre de 2026, una cifra que implica un crecimiento de un 2.6 % y un aumento absoluto de 3,290 millones con relación a igual período del año pasado, a pesar de un escenario más retador por el impacto en el comercio exterior que han provocado las tensiones geopolíticas.

Durante el pasado junio, los ingresos de la DGA ascendieron a 24,162 millones de pesos, monto que representa un alza interanual de un 15.4 % al compararse con el mismo mes de 2025, equivalente a 3,225 millones adicionales, según informó la institución mediante nota de prensa.

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Resaltó que, el mes que acaba de finalizar se registró el día de mayor recaudación de la historia de Aduanas, con 1,880.91 millones de pesos, superando el récord previo, que era de 1,853.72 millones, alcanzado en el 2022.

El director de Aduanas, Nelson Arroyo, al referirse al balance positivo de los ingresos durante la primera mitad del año, declaró que este aumento en las recaudaciones de la entidad que dirige "es producto del compromiso que asumimos de continuar impulsando iniciativas dirigidas a facilitar y agilizar el despacho de mercancías en los puertos y aeropuertos del país".

Contenedores importados

Como muestra de ello, indicó que entre enero y junio de 2026 los contenedores importados bajo el régimen de consumo registraron un incremento de 1.5 % en comparación con el mismo período de 2025 que, aunque es una cifra moderada, fue lograda en medio de un contexto internacional adverso.

"En este contexto, los resultados reflejan los esfuerzos de mejora en la gestión recaudadora y control aduanero, como las limitaciones impuestas por un entorno externo complejo que condicional desempeño del comercio exterior", expresó el titular de la DGA.