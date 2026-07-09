Hacienda identifica 503 demandas de la sociedad civil para el presupuesto de 2027

El Ministerio de Hacienda y Economía finalizó el proceso de validación y priorización de las demandas presentadas por la sociedad civil para el presupuesto de 2027, en el que fueron identificadas 503 necesidades a nivel nacional.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, estas propuestas serán evaluadas para su eventual inclusión en el Presupuesto General del Estado del próximo año.

Entre las demandas levantadas, el sector transporte concentró la mayor proporción, con un 36 %, seguido de vivienda y servicios comunitarios, con un 19 %, y las iniciativas vinculadas a educación, con un 11 %.

También fueron identificadas necesidades en áreas como salud, actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas, asuntos económicos, comerciales y laborales, administración pública, justicia, orden público y seguridad, entre otras.

Tras la culminación del proceso, el director de Desarrollo y Planificación Territorial, Erick Dorrejo, resaltó que este levantamiento de demandas priorizadas permite que las necesidades de cada territorio sean captadas de forma sistemática y oportuna para su incorporación en el Presupuesto General del Estado.

Participación institucional

El proceso incluyó 31 encuentros provinciales y una sesión en el Consejo Económico y Social del Distrito Nacional, para un total de 32 sesiones a nivel nacional. En esos espacios participaron las principales autoridades locales de los territorios representados en los Consejos de Desarrollo.

Asimismo, estuvieron presentes congresistas, entre ellos senadores y diputados, alcaldes de municipios, así como agentes sociales y económicos de cada demarcación.

La institución explicó que el proceso fue coordinado por la Dirección de Desarrollo y Planificación Territorial del Viceministerio de Planificación e Inversión Pública en los Consejos de Desarrollo, bajo el liderazgo de las gobernadoras en cada una de las provincias.