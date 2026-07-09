Economista cuestiona Gobierno pide más impuestos mientras deja RD$34,000 MM sin ejecutar

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas cuestionó que el Gobierno les pide a los dominicanos un esfuerzo adicional de 50,000 millones de pesos en impuestos, pero al mismo tiempo mantiene sin ejecutar cerca de 34,000 millones de pesos que el Congreso ya autorizó para atender necesidades sociales y desarrollar obras de infraestructura.

Afirmó que la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026 pone en evidencia que el Gobierno está construyendo un ajuste fiscal con un doble sacrificio para los dominicanos, con mayores impuestos y una menor ejecución del gasto social y de la inversión pública.

Explicó que los servicios sociales, que incluyen educación, salud, protección social, vivienda y servicios comunitarios, registran una ejecución de 326,224 millones de pesos, cuando debieron alcanzar aproximadamente 336,500 millones de pesos, dejando un rezago cercano a 10,300 millones de pesos.

Ng Cortiñas señaló que el gasto de capital apenas alcanza una ejecución de 84,008 millones de pesos, cuando debieron haberse ejecutado alrededor de 107,643 millones de pesos, lo que representa un retraso aproximado de 23,635 millones de pesos en inversiones destinadas a carreteras, hospitales, escuelas, acueductos, sistemas de transporte y demás infraestructuras estratégicas para el desarrollo nacional.

Sostuvo que, en conjunto, ambas partidas acumulan un rezago cercano a 34,000 millones de pesos, recursos que, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, pudieron haberse traducido en mejores servicios públicos, mayor protección social, más empleos y un mayor dinamismo económico.

"Quien resulta beneficiado es el Gobierno porque una menor ejecución del gasto mejora sus indicadores fiscales y le permite proyectar una mejor disciplina presupuestaria. Pero quienes terminan pagando ese aparente equilibrio son las familias y la economía nacional, que reciben menos inversión, menos gasto social y un menor impulso al crecimiento económico", afirmó.

Historia distinta

El titular de la Secretaria de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo recordó que el Gobierno defendió la reforma fiscal bajo el argumento de que era indispensable obtener mayores recursos para fortalecer los servicios públicos y ampliar la capacidad de inversión del Estado.

Sin embargo, apuntó que las cifras oficiales cuentan una historia muy distinta.

"Si el Gobierno sostiene que necesita más impuestos para invertir más y atender mejor las necesidades sociales, resulta contradictorio que al mismo tiempo deje sin ejecutar miles de millones de pesos que ya estaban disponibles y autorizados en el Presupuesto General del Estado para esos mismos fines", añadió.