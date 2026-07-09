La deuda pública cerró mayo en US$84,627.3 millones

Hace diez años la deuda pública consolidada ascendía a US$40,415.9 millones y representaba 53.2 % del PIB. ( SHUTTERSTOCK )

A mayo de 2026, la deuda pública alcanzó los US$84,627.3 millones. Esta se compone de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), con un monto de US$67,995.5 millones, equivalente al 80.3 % del total, y de la deuda del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), que ascendió a US$16,631.7 millones, correspondiente al 19.7 % restante. El monto incluye la deuda intergubernamental del BCRD.

Con relación al producto interno bruto (PIB), la deuda pública consolidada se ubicó en 60.1 % del PIB. En perspectiva, hace diez años la deuda pública consolidada ascendía a US$40,415.9 millones y representaba 53.2 % del PIB. Desde entonces, el saldo de la deuda ha aumentado en US$44,211.4 millones, mientras que su peso sobre la economía se ha incrementado en 7.0 puntos porcentuales.

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Si se calcula la deuda pública consolidada por habitante —utilizando una población de 11 millones de personas, de acuerdo con la proyección de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para 2026—, esta alcanzó aproximadamente US$7,717.7 por persona en mayo. Esto representa un incremento de 10.1 % con respecto al cierre del año pasado y de 400.7 % frente al año 2007.

Mientras la política fiscal continúe enfocándose en aumentar los ingresos para sostener un gasto público cada vez mayor, los déficits fiscales y el endeudamiento seguirán formando parte de las finanzas públicas. Una consolidación fiscal sostenible requiere controlar el crecimiento del gasto para avanzar hacia cuentas fiscales equilibradas. De lo contrario, el costo del mayor endeudamiento continuará recayendo sobre los contribuyentes, quienes terminan financiándolo mediante los recursos que aportan al Estado.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).