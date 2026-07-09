ITBIS lidera el crecimiento de las recaudaciones en junio con alza de 20.1 %

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que recaudó 75,207.4 millones de pesos en el mes de junio del 2026, representando un crecimiento interanual de 6.5 % con respecto al mismo mes del 2025, %, equivalente a 4,610.7 millones de pesos adicionales.

Destacó que entre enero y junio de 2026 recaudó 515,380.2 millones de pesos, lo que supera en 12,796.4 millones de pesos lo estimado, y refleja un crecimiento interanual de 9.1 %, con 43,198.0 millones de pesos más que en igual período de 2025.

Según la DGII el comportamiento de las recaudaciones estuvo impulsado por el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), que alcanzó 20,900.2 millones de pesos, con un crecimiento interanual de 20.1 %, equivalente a 3,501.2 millones de pesos adicionales respecto a junio de 2025.

Este desempeño fue favorecido por un incremento de 6.7 % en las ventas gravadas, impulsado principalmente por los sectores de hoteles, bares y restaurantes, vehículos y otros servicios.

Impuestos destacados

El Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos aportó 15,166.6 millones de pesos para un crecimiento de 8.8 % y un incremento de 1,221.6 millones de pesos más que junio del año pasado.

En tanto, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas alcanzó una recaudación de 11,976.6 millones de pesos, registrando un crecimiento interanual de 12.9 %, equivalente a 1,369.4 millones de pesos adicionales en comparación con junio de 2025, explicado por el aumento tanto en la cantidad de asalariados gravados como en el monto de las retenciones.

Los Impuestos Selectivos a los Combustibles generaron ingresos por 7,438.8 millones de pesos, con un crecimiento interanual de 10.1 %, lo que equivale a un aumento de 685.2 millones de pesos más que en junio del año anterior.

Por parte de los Impuestos Selectivos a los Alcoholes y Tabaco se recaudaron 2,944.9 millones de pesos, reflejando un crecimiento interanual de 8.9 %, equivalente a 239.8 millones de pesos adicionales respecto a junio de 2025.

El resto de las figuras tributarias aportó conjuntamente 16,780.3 millones de pesos, completando el total recaudado por la DGII durante el mes de junio de 2026.

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