Las recaudaciones de la DGII alcanzan los RD$75,207.4 MM en junio

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que recaudó 75,207.4 millones de pesos en junio, superando en 76.5 millones la meta establecida en el Presupuesto General del Estado, fijada en 75,130.9 millones, para un nivel de cumplimiento de un 100.1 %.

En comparación con junio de 2025, los ingresos tributarios registraron un crecimiento interanual de un 6.5 %, equivalente a 4,610.7 millones de pesos adicionales, según indica una nota de prensa.

Asimismo, la DGII destacó que entre enero y junio recaudó 515,380.2 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento de un 102.5 % respecto a la meta proyectada de 502,583.8 millones. Este resultado supera en 12,796.4 millones lo estimado y refleja un crecimiento interanual de 9.1 %, con 43,198 millones de pesos más que en igual período de 2025.

Durante junio, la DGII aportó además el 75 % de los ingresos del Estado.

Desempeño de los principales tributos

El comportamiento de las recaudaciones estuvo impulsado por el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS), que alcanzó 20,900.2 millones de pesos, con un crecimiento interanual de 20.1 %, equivalente a 3,501.2 millones adicionales respecto a junio de 2025.

Este desempeño fue favorecido por un incremento de 6.7 % en las ventas gravadas, impulsado principalmente por los sectores de hoteles, bares y restaurantes, vehículos y otros servicios.

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Por su parte, el impuesto sobre la renta de las empresas y activos aportó 15,166.6 millones de pesos, para un crecimiento de un 8.8 % y un incremento de 1,221.6 millones más que junio del año pasado.

ISR a personas físicas

En tanto, el impuesto sobre la renta de las personas físicas alcanzó una recaudación de 11,976.6 millones de pesos, registrando un crecimiento interanual de 12.9 %, equivalente a 1,369.4 millones adicionales respecto a junio de 2025, explicado por el aumento tanto en la cantidad de asalariados gravados como en el monto de las retenciones.

Mientras tanto, los impuestos selectivos a los combustibles generaron ingresos por 7,438.8 millones, con un crecimiento interanual de 10.1 %, lo que equivale a un aumento de 685.2 millones de pesos más que en junio del año anterior.

Por concepto de los impuestos selectivos a los alcoholes y tabaco se recaudaron 2,944.9 millones de pesos, reflejando un crecimiento interanual de 8.9 %, equivalente a 239.8 millones adicionales respecto a junio de 2025.

El resto de las figuras tributarias aportó conjuntamente 16,780.3 millones de pesos, completando el total recaudado por la DGII durante junio de 2026.