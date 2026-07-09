Los costos del transporte marítimo alcanzan su nivel más alto de 2026

Este entorno de fletes elevados e incertidumbre incide en los costos de importación. ( SHUTTERSTOCK )

El Índice Mundial de Contenedores (WCI, por sus siglas en inglés), elaborado por la consultora Drewry, mide el precio promedio de enviar un contenedor de 40 pies a través de las ocho principales rutas marítimas del comercio mundial, de forma semanal.

Al 2 de julio de 2026, el costo promedio de transportar un contenedor de 40 pies alcanzó los US$4,530.0, un incremento de 138.5 % respecto al 26 de febrero de 2026, dos días antes de que iniciara el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y de 104.7 % en lo que va de año.

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En junio, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo temporal que redujo las tensiones militares y permitió la reanudación gradual del tránsito por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, la incertidumbre geopolítica en la región persiste y continúa afectando el transporte marítimo internacional. A ello se suma que el canal de Suez sigue enfrentando riesgos para la navegación.

Como resultado, parte de la capacidad del transporte marítimo continúa operando con menor eficiencia. Además, el incremento en la demanda de transporte para abastecer inventarios ha elevado la demanda por espacio en los buques, mientras que las navieras han aplicado aumentos de tarifas y recargos en distintas rutas.

Este entorno de fletes elevados e incertidumbre incide en los costos de importación. De acuerdo con la Dirección General de Aduanas (DGA), a mayo de 2026 el 88.9 % de las importaciones de República Dominicana se realizaron por vía marítima, por lo que un flete internacional más caro implica presiones al alza en los precios de la mayoría de los bienes finales y materias primas que ingresan al país.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).