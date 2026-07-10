Más presupuesto y fondos guardados financian una ola de compras en la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas impulsa una ola de compras tras recibir RD$802.7 millones adicionales en su presupuesto entre 2024 y 2026 y comenzar a utilizar RD$579 millones que permanecían depositados en un certificado financiero desde gestiones anteriores.

Las adquisiciones se concentran en dos grandes áreas: tecnología para modernizar la plataforma informática de la institución y recursos destinados al funcionamiento y a mejorar las condiciones de trabajo del personal.

La institución otorgó un aumento salarial a sus empleados y, de forma separada, el pleno aprobó incrementarse sus propias compensaciones, una medida que posteriormente dejó sin efecto tras la polémica generada por la decisión.

Entre las compras más llamativas figuran dos sillones ejecutivos para miembros titulares del pleno; la remodelación de oficinas; la adquisición de vehículos, computadoras y nuevo mobiliario; la rehabilitación del comedor; la sustitución de pisos; trabajos de pintura y jardinería; la compra de neveras ejecutivas, cafeteras y hornos microondas, así como otras adecuaciones en la sede central y en las oficinas regionales.

La mayor parte de los recursos, sin embargo, se destina a tecnología.

Entre 2025 y 2026, la institución licitó un nuevo centro de datos (Data Center), plataformas de inteligencia artificial, herramientas de ciberseguridad, licencias Microsoft y TeamMate, la migración de su sistema a Dynamics 365, infraestructura de fibra óptica, servidores, equipos de red y otros programas para modernizar su plataforma tecnológica.

El interés de la institución por continuar adquiriendo bienes y servicios, incluso en el exterior, llevó al pleno a aprobar, en septiembre de 2025, una tarjeta de crédito institucional con un límite de US$10,000 para pagar aplicaciones tecnológicas, membresías, equipos y otros gastos que no pudieran realizarse en pesos.

Al defender la propuesta, la presidenta Emma Polanco explicó que permitiría "aprovechar oportunidades de comprar algunos equipos en el exterior... que en el país quizás no los podían conseguir con la misma rapidez". La resolución fue aprobada por unanimidad.

Los RD$579 millones

La ola de compras no comenzó con el actual pleno. El cambio se inició en 2024, cuando la gestión anterior casi duplicó el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), que pasó de RD$276.2 millones en 2023 a RD$536.4 millones, un incremento de 94.2 %, aunque el presupuesto institucional permaneció prácticamente sin cambios.

Esa política formaba parte del Plan Estratégico Institucional 2023-2026, que contemplaba la modernización de la plataforma tecnológica de la Cámara de Cuentas.

Como parte de esa estrategia, la institución mantenía RD$579 millones en un certificado financiero destinado al proyecto Dirección de Inteligencia, Monitoreo Efectivo y Prevención (DIMEP).

Durante una sesión del pleno celebrada el 18 de junio de 2025, la presidenta Emma Polanco defendió el uso de esos recursos al considerar que permanecían prácticamente inmovilizados mientras la Cámara necesitaba ejecutar las inversiones previstas.

"Yo entiendo que si el dinero que hay para tecnología no lo tenemos a mano todavía, entonces este dinero, que no está haciendo absolutamente nada, que está al tres puntos y tanto (por ciento) en el banco, tres o cuatro puntos, ahora bajó a tres, porque automáticamente el certificado se renueva", sostuvo.

Polanco propuso utilizar esos recursos para adquirir plataformas, software y otros sistemas tecnológicos contemplados en el proyecto.

¿En qué se ha gastado el dinero?

Las compras de mayor valor se concentran en tecnología. Solo en 2025, la Cámara adjudicó RD$70.5 millones para renovar las licencias Microsoft de la institución y RD$64.8 millones para licencias, consultorías e implementación de la actualización del software de auditoría TeamMate+, dos de los procesos más costosos publicados por la institución.

A esas adquisiciones se suman la compra de herramientas para el monitoreo preventivo de las operaciones de tecnologías de la información (RD$8.3 millones), un software para monitorear la planificación estratégica y operativa (RD$7.5 millones), vehículos institucionales (RD$10.4 millones), combustible mediante tickets (RD$5.6 millones) y una plataforma para la administración del sistema integrado de gestión de calidad (RD$3.5 millones).

En 2026, la institución mantuvo ese patrón de gasto. Entre los procesos de mayor cuantía figuran la segunda convocatoria para la modernización del Data Center (RD$36.1 millones), la migración del sistema Dynamics AX a Dynamics 365 (RD$29 millones), la adquisición de equipos firewall (RD$5.1 millones), la renovación de licencias de seguridad informática (RD$3.5 millones) y una plataforma omnicanal con chatbot (RD$3 millones), entre otros proyectos tecnológicos.

Las inversiones también alcanzan la infraestructura física. Los procesos incluyen la habilitación del séptimo piso, la remodelación del comedor institucional, la construcción de una verja perimetral en la oficina de Haina, la sustitución de pisos, el mantenimiento de áreas comunes, la adecuación de oficinas, la instalación de controles de acceso y otras intervenciones en la sede central y en las oficinas regionales.

Entre las adquisiciones para el funcionamiento de la institución destaca la compra de 511 sillas y sillones por RD$5.94 millones. El lote incluye dos sillones ejecutivos para miembros titulares del pleno, valorados en RD$35,000 cada uno; 16 sillones ejecutivos para directores; 51 para encargados y coordinadores; 273 sillas para puestos de trabajo, además de otros asientos destinados a áreas administrativas.

Rezagos

La actual gestión sostiene que estas inversiones responden a un plan para sacar a la Cámara de Cuentas de lo que describen como una institución "estancada en el siglo XIX" y modernizar su plataforma tecnológica.

Durante una entrevista con Diario Libre en junio pasado, los integrantes del pleno afirmaron que recibieron una entidad con importantes rezagos tecnológicos y administrativos.

Como parte de ese proceso, citaron la publicación de 90 auditorías que permanecían sin divulgar desde antes de 2020, la incorporación de 82 nuevos auditores mediante concurso público y un aumento general de salarios para los empleados, además de beneficios como almuerzo, transporte y nuevas herramientas de trabajo.

"Nosotros hicimos un levantamiento de salarios aquí en la Cámara... al ver que la gente se iba. ¿Por qué se iba? Porque ganaba muy poco, no tenía motivación", explicó la presidenta Emma Polanco.