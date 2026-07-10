Las exportaciones dominicanas crecen un 17.4 % en junio y suman US$7,897.8 MM en el primer semestre

Un barco portacontenedores en un puerto dominicano. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Las exportaciones de la República Dominicana alcanzaron los 1,498.5 millones de dólares en junio de este año, mostrando un crecimiento interanual de un 17.4 %, equivalente a un aumento absoluto de 221.7 millones de dólares.

Así lo informó la directora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, quien dijo que entre enero y junio las exportaciones sumaron 7,897.8 millones de dólares, equivalente a un alza interanual de un 14.8 % y un incremento de 1,018.4 millones de dólares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/grafica-babdbbd1.jpeg Crecimiento de las exportaciones en los últimos años. (FUENTE: PRODOMINICANA.)

En el sexto mes de 2026 las zonas francas alcanzaron 819 millones de dólares, con un crecimiento interanual de un 8.0 % y concentraron el 54.6 % del total exportado.

En tanto, el régimen nacional registró exportaciones por 651.8 millones de dólares, aumentando un 35.4 % respecto a junio de 2025 y una participación de 45.4 % en el total mensual.

Sólo en junio el oro en bruto se exportó por un valor de 341.7 millones de dólares y un crecimiento interanual de 84.2 %; los instrumentos y aparatos de medicina, con 113.8 millones de dólares y un aumento de 5.9 %; los disyuntores eléctricos, con 89.3 millones de dólares y un crecimiento de 17.6 %; y los cigarros puros, cuyas exportaciones alcanzaron 88.5 millones de dólares, para un incremento interanual de 9.3 %.

Destinos y crecimiento

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial en junio de 2026, con exportaciones por 683.5 millones de dólares y un crecimiento interanual de un 8.2 %. Le siguieron Canadá, con 263.9 millones y un incremento de un 211.1 %, y Haití, con 115.9 millones de dólares y un crecimiento de un 11.8 %.

Este dinamismo exhibió una mayor diversificación geográfica, ya que 80 países registraron aumentos interanuales en las exportaciones dominicanas, según indicó ProDominicana en una nota de prensa.

En términos de crecimiento absoluto, se destacan: Canadá, con 179.1 millones de dólares adicionales; Suiza, con 75.2 millones, ambos impulsados principalmente por el aumento de las exportaciones de oro en bruto; Estados Unidos, con 52 millones, y Haití, con 12.3 millones de dólares.

Más de 700 líneas arancelarias presentaron crecimiento durante el mes.

Entre los productos de mayor dinamismo resaltaron el oro en bruto, con 156.2 millones de dólares adicionales; el tabaco total o parcialmente desvenado, con 18.3 millones; los artículos y aparatos de ortopedia, con 15.5 millones; el azúcar de caña, con 14.7 millones, y los disyuntores eléctricos, con 13.4 millones de dólares.