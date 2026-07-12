Abinader asegura que plan anticrisis fortalecerá a las pequeñas empresas en 2027

El presidente Luis Abinader aseguró la noche de este domingo que el plan anticrisis aprobado por el congreso Nacional y que fue impulsado por el Gobierno constituye una estrategia integral para proteger a la clase media, reducir la carga tributaria de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y preservar el dinamismo de la economía dominicana frente a un contexto internacional marcado por la incertidumbre producto de la guerra en el Medio Oriente.

Abinader resaltó que una de las principales medidas del plan es la eliminación del anticipo para las mipymes a partir de enero, así como la flexibilización del pago para las pequeñas empresas, que pasará de realizarse mensualmente a efectuarse en tres cuotas al año.

"El próximo año, cuando todas estas medidas estén plenamente en ejecución, servirán especialmente para que las pequeñas empresas puedan progresar con una menor carga impositiva", afirmó durante una entrevista con los periodistas Edith Febles y José Monegro en Telesistema, canal 11.

Respalda medidas

El mandatario explicó que la iniciativa recoge las lecciones aprendidas tras las crisis provocadas por la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, eventos que impactaron los precios internacionales de los combustibles y de las materias primas.

"Lo justo era que las medidas se aplicaran a las personas con mayor capacidad de pago. Por eso este plan anticrisis fue progresivo, pero también es un plan para la recuperación económica que hemos podido mantener", expresó.

El jefe de Estado destacó que la República Dominicana continúa registrando uno de los mayores ritmos de crecimiento económico de la región, superior al 4% anual, resultado de la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal.

Subsidios

Al referirse a los precios de los combustibles, el presidente explicó que el Gobierno evitó trasladar completamente al consumidor el incremento registrado en los mercados internacionales.

Recordó que, mientras el precio internacional llegó a aumentar alrededor de un 80 %, el ajuste aplicado en el país fue de aproximadamente un 16%, que según dijo, se debió a un amplio programa de subsidios estatales.

"El subsidio que habíamos proyectado para todo un año se agotó en mayo, lo que demuestra el esfuerzo que ha realizado el Gobierno para proteger a la población", indicó.

El mandatario precisó que la reducción del precio del petróleo no se refleja automáticamente en los combustibles, debido a que el país importa cerca del 70 % de las gasolinas y otros derivados refinados, cuyos precios siguen dinámicas diferentes a las del crudo.

En ese sentido, informó que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes presentará una explicación detallada sobre la fórmula utilizada para fijar semanalmente los precios de los combustibles, con el propósito de ofrecer mayor transparencia a la ciudadanía.

También destacó que, en las últimas semanas, el Gobierno ha dispuesto rebajas en el GLP, la gasolina regular y el gasoil regular, aunque advirtió que las tensiones geopolíticas internacionales mantienen un escenario de incertidumbre en los mercados energéticos.

Decisiones complejas

Durante la entrevista, el presidente reconoció que gobernar supone adoptar decisiones complejas que, en ocasiones, benefician a unos sectores y afectan a otros, pero enfatizó que el objetivo siempre es proteger el interés general del país.

"El presidente es una especie de juez que tiene que buscar el equilibrio en cada decisión para favorecer, en términos generales, a la población y al interés nacional", sostuvo.

Asimismo, señaló que el ejercicio de la Presidencia exige atender de manera permanente las necesidades de los ciudadanos, independientemente de su magnitud, debido a la alta expectativa que existe sobre el rol del jefe de Estado.

Abinader afirmó que enfrenta diariamente los desafíos del Gobierno con compromiso, transparencia y dedicación permanente, recordando que su gestión ha debido responder simultáneamente a la pandemia, las consecuencias económicas de la guerra en Europa, la crisis en Haití y las tensiones internacionales.

"Es una enorme distinción que el pueblo dominicano me haya dado la oportunidad dos veces de servirle, y lo hago con total transparencia, mucho trabajo y 24-7 al servicio de la población dominicana", concluyó.

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