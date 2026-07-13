La minería creció 9.7 % entre enero y mayo, según Camipe

El sector de explotación de minas y canteras registró un crecimiento interanual de 9.7 % entre enero y mayo de 2026, más del doble del crecimiento acumulado de la economía dominicana, que fue de 4.2 % en ese período, informó este lunes la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe).

De acuerdo con el Reporte Sectorial del Entorno Macroeconómico Minero, correspondiente a junio de 2026, el valor agregado de la actividad aumentó 7.7 % durante el primer trimestre del año y su participación en el producto interno bruto (PIB) alcanzó el 2.1 %.

El informe indica que las exportaciones mineras sumaron 1,452.7 millones de dólares hasta mayo, un incremento de 67.6 % respecto al mismo período de 2025. De ese monto, las exportaciones de minerales metálicos representaron 1,446.6 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 68.2 %.

Según Camipe, la minería aportó el 53.8 % de las exportaciones nacionales y el 22.6 % del total de las exportaciones del país, incluidas las zonas francas.

Asimismo, las exportaciones del sector generaron aproximadamente 1,395.7 millones de dólares en divisas, equivalentes al 9.2 % de los principales flujos corrientes de moneda extranjera que recibe el país. El reporte señala que, con un crecimiento de 66.6 %, la minería fue el renglón de mayor expansión entre los principales generadores de divisas, por encima del turismo, las remesas y las demás exportaciones.

En cuanto a la inversión, el documento indica que la actividad minera representó el 17.5 % de la inversión extranjera directa recibida por el país, tras registrar un aumento interanual de 67.5 %.

Además, las ventas reportadas por las empresas del sector a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) alcanzaron 87,543 millones de pesos entre enero y mayo, un 52 % más que en igual período del año pasado.

Empleo y salarios

El sector empleó a 7,491 trabajadores en abril, un aumento de 2.9 % en comparación con el mismo mes de 2025.

El salario promedio mensual en la minería fue de 78,456 pesos, casi el doble del promedio nacional, que se situó en 39,565 pesos, de acuerdo con el reporte.

El director ejecutivo de Camipe, Martín Valerio Jiminian, afirmó que estos resultados reflejan el papel estratégico de la minería en la economía dominicana.

"Estos indicadores confirman que la minería formal es una actividad estratégica para la estabilidad macroeconómica, la generación de divisas, la atracción de inversiones y la creación de empleos de calidad. El desafío es convertir este desempeño en una plataforma de desarrollo sostenible, fortalecimiento institucional y mayor bienestar para las comunidades", expresó.

La organización consideró que los resultados representan una oportunidad para impulsar políticas públicas que faciliten la exploración, el desarrollo de nuevos proyectos y la agilización de los procesos administrativos, manteniendo la protección ambiental y la seguridad jurídica.