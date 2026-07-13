Exportaciones dominicanas alcanzan récord de US$7,897.8 millones en primer semestre de 2026

República Dominicana alcanza récord en exportación durante el primer semestre de 2026 de 14.8% ( FUENTE EXTERNA )

Entre enero y junio, las exportaciones dominicanas alcanzaron la cifra récord acumulada de US$7,897.8 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 14.8% y un incremento absoluto de US$1,018.4 millones en comparación con el mismo período del año anterior.

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), informó mediante una nota de prensa, que durante el mes de junio del año en curso las exportaciones alcanzaron US$1,498.5 millones, el valor mensual exportado más alto en toda la historia del país.

Esta cifra representa un crecimiento interanual de 17.4%, equivalente a un aumento absoluto de US$221.7 millones respecto a junio de 2025. Este resultado reafirma la fortaleza y resiliencia del sector exportador dominicano, así como la creciente demanda de los productos nacionales en los mercados internacionales, destaca la nota.

La entidad resaltó que este desempeño se reflejó en los principales regímenes de exportación. Las zonas francas alcanzaron US$819.0 millones, con un crecimiento interanual de 8.0%, y concentraron el 54.6% del total exportado. Por su parte, el régimen nacional registró exportaciones por US$651.8 millones, lo que representó un aumento de 35.4% respecto a junio de 2025 y una participación de 45.4% en el total mensual.

Entre los principales productos exportados durante junio se destacaron el oro en bruto, con un valor de US$341.7 millones y un crecimiento interanual de 84.2%; los instrumentos y aparatos de medicina, con US$113.8 millones y un aumento de 5.9%; los disyuntores eléctricos, con US$89.3 millones y un crecimiento de 17.6%; y los cigarros puros, cuyas exportaciones alcanzaron US$88.5 millones, para un incremento interanual de 9.3%.

Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, destacó que estos resultados evidencian la competitividad de la oferta exportable dominicana y el impacto de las estrategias implementadas para fortalecer la presencia del país en los mercados internacionales.

En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial en junio de 2026, con exportaciones por US$683.5 millones y un crecimiento interanual de 8.2%. Le siguieron Canadá, con US$263.9 millones y un incremento de 211.1%, y Haití, con US$115.9 millones y un crecimiento de 11.8%.

Asimismo, más de 700 líneas arancelarias presentaron crecimiento durante el mes. Entre los productos de mayor dinamismo resaltaron el oro en bruto, con US$156.2 millones adicionales; el tabaco total o parcialmente desvenado, con US$18.3 millones; los artículos y aparatos de ortopedia, con US$15.5 millones; el azúcar de caña, con US$14.7 millones; y los disyuntores eléctricos, con US$13.4 millones. Estos resultados evidencian una expansión diversificada tanto por mercados como por productos.

En términos de crecimiento absoluto, se destacan: Canadá, con US$179.1 millones adicionales; Suiza, con US$75.2 millones, ambos impulsados principalmente por el aumento de las exportaciones de oro en bruto; Estados Unidos, con US$52.0 millones; y Haití, con US$12.3 millones.