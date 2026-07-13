Plataforma de la Tesorería Nacional alcanza las 452,936 transacciones

La plataforma digital Consulta de Pagos y Libramientos de la Tesorería Nacional (TN) registró la cifra récord de 452,936 transacciones interanuales, realizadas por suplidores y contratistas del Estado.

El tesorero Luis Rafael Delgado Sánchez indicó que durante el último semestre del pasado año hubo 262,723 consultas digitales sobre el estatus de los pagos de las empresas que le venden servicios a las diferentes instituciones del Gobierno.

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Agregó que entre enero y junio del 2026 se realizaron 190,213 verificaciones de los libramientos para desembolsos de pagos, lo que consolida el crecimiento de esta herramienta en la administración pública, la cual fue creada por la Tesorería en 2010.

"Este balance refleja una adopción acelerada del ecosistema digital por parte de proveedores del Estado, contratistas y ciudadanos en general. Pueden ver en tiempo real los libramientos aprobados o en proceso, otorgando previsibilidad a la cadena de valor que provee bienes y servicios al sector público", declaró Delgado Sáchez.

Agregó que "ya los contratistas de las instituciones públicas no tienen que llamar o trasladarse a las entidades del Estado para saber el estatus de sus pagos. Solo tienen que entrar a la plataforma y ahí pueden visualizar todo el proceso de su orden de pagos".

Validar libramientos

También sostuvo que los usuarios que requieran validar libramientos pendientes o cobros completados, el procedimiento se realiza en minutos accediendo al portal web Consulta de Pagos de la Tesorería Nacional, por lo que sugirió seguir registrándose en esa plataforma porque les reduce costos operativos, tiempo y les da eficiencia a sus gestiones empresariales.

"Es importante resaltar que esta plataforma permite a suplidores y contratistas filtrar resultados por institución y generar reportes de sus libramientos y elimina la discrecionalidad a la institución en el proceso de pagos porque el ciudadano puede ver en tiempo real cómo va su libramiento, lo cual fortalece la transparencia en el sector público", añadió el tesorero nacional.

La plataforma permite también que el ciudadano descargue un histórico de los pagos recibidos por las instituciones en la que ha vendido bienes o servicios por períodos, capítulo, número de libramiento, valor pagado y el estado del desembolso.