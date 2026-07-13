Superintendencia de Bancos dispone obtención de productos y servicios bancarios de forma digital

A partir de ahora las empresas podrán adquirir productos y servicios bancarios de forma digital, por disposición de la Superintendencia de Bancos. ( FUENTE EXTERNA )

La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la ampliación de los lineamientos sobre onboarding digital para permitir que las personas jurídicas puedan ser vinculadas de manera remota al sistema financiero, facilitando la contratación digital de productos y servicios bancarios.

La medida busca incorporar procedimientos específicos para la identificación, validación y debida diligencia de las empresas, incluyendo la verificación de documentos societarios, registros mercantiles, información sobre beneficiarios finales y facultades de representación legal.

El mandato también habilita a las entidades de intermediación financiera a utilizar servicios digitales provistos por las cámaras de comercio para la obtención de información corporativa, contribuyendo a agilizar los procesos de validación y fortalecer la seguridad en la contratación remota.

La medida fue establecida mediante la Circular SB: CSB-REG-2026000013, que extiende a las sociedades comerciales las facilidades de vinculación digital previamente disponibles para personas físicas, como parte de los esfuerzos de modernización e innovación impulsados por el organismo supervisor.

Beneficios para las mipymes

Esta orden busca beneficiar especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al poner a su disposición canales más ágiles, eficientes y accesibles, reduciendo las barreras operativas y geográficas que tradicionalmente enfrentan las empresas para acceder a servicios financieros

Se mantienen los controles establecidos en la regulación vigente en materia de identificación y verificación de clientes, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, seguridad de la información y protección al usuario financiero.

La disposición de la Superintendencia de Bancos está alineada con la estrategia gubernamental Meta RD 2036, que procura impulsar la productividad, la competitividad y la innovación en la economía dominicana.

Al facilitar que las empresas accedan de forma remota a productos y servicios financieros, se reducen barreras operativas, se agilizan los procesos de vinculación y se fortalecen las condiciones para el crecimiento de las mipymes y la actividad empresarial.