Dependencia de las remesas en los ingresos de divisas

El desarrollo económico sostenible requiere mayor inversión y empleo que reduzcan la dependencia de las remesas. ( SHUTTERSTOCK )

Según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), durante el 2025 el país recibió 11,866.3 millones de dólares en remesas, un aumento del 9.3 % respecto al 2024. Este monto equivale al 37.0 % de los ingresos generados por las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera directa (IED). En otras palabras, por cada 100 dólares que estas tres fuentes aportaron en divisas ingresaron otros 37 dólares en remesas enviadas por dominicanos en el exterior.

La magnitud de las remesas refleja el aporte económico de los dominicanos que trabajan en el exterior. Aunque estos recursos benefician a miles de hogares y fortalecen el ingreso de divisas, también muestran que una parte importante del capital humano dominicano genera riqueza fuera del país. Crear un entorno favorable para la inversión, el emprendimiento y el empleo permitiría que una mayor proporción de ese talento se desarrolle y genere valor dentro de la economía nacional.

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En el 2025, las remesas representaron aproximadamente el 9.3 % del producto interno bruto (PIB), lo que confirma su relevancia para los hogares que las reciben y para la economía dominicana. Estas transferencias privadas son empleadas, en su mayor proporción, en el consumo de los hogares.

Un crecimiento económico sostenible requiere inversión privada, innovación y productos y servicios de alto valor agregado. Estudios han demostrado que las remesas reducen la motivación para buscar empleos y desarrollar competencias que puedan emplearse en actividades productivas. Es necesario fortalecer un entorno que favorezca la inversión, la productividad y el empleo formal, y reconocer que las remesas pueden ser un alivio temporal, pero no una fuente de desarrollo.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).