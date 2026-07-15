La nómina pública supera los 780 mil empleados

En nueve años la nómina pública creció más de 203 mil empleados y aumentó 35.4 %. ( SHUTTERSTOCK )

De acuerdo con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), en mayo de 2026 la nómina pública alcanzó los 780,060 empleados, lo que representa un aumento interanual de 35,789 trabajadores, es decir, de 4.8 % con respecto a mayo del 2025. Visto de otra manera, durante ese período el sector público incorporó, en promedio, 130 empleados por día.

Como muestra el gráfico, la cantidad de empleados públicos ha mantenido una tendencia creciente durante los últimos años. Entre mayo del 2017 y mayo del 2026, la nómina pública pasó de 576,324 a 780,060 trabajadores, un incremento de 203,736 empleados, equivalente a un crecimiento acumulado de 35.4 % en 10 años.

El aumento de la nómina pública no solo implica un mayor gasto en salarios. Cada nueva contratación representa un compromiso de recursos que también incluye contribuciones a la seguridad social, regalía pascual, vacaciones, prestaciones laborales y, en muchos casos, obligaciones futuras asociadas al sistema de pensiones.

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Según la Ley General de Presupuesto del Estado, las remuneraciones constituyen el principal componente del gasto público. En consecuencia, el crecimiento sostenido de la nómina incrementa la cantidad de recursos que el Estado debe destinar de manera permanente para cubrir estos compromisos.

Estos recursos provienen, directa o indirectamente, de los contribuyentes. Por ello, una expansión continua de la nómina pública supone destinar una mayor proporción de los recursos generados por la actividad productiva al financiamiento del aparato estatal, reduciendo los recursos que permanecen en manos de personas y empresas para ahorrar, invertir, emprender o consumir de acuerdo con sus propias necesidades y prioridades.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).