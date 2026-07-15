Pagos al instante movilizaron RD$4.8 billones en transferencias en 2025

Una persona realiza una operación financiera desde una aplicación móvil. ( FUENTE EXTERNA )

El monto transferido mediante pagos al instante pasó de 130,000 millones de pesos en 2015 a 4.8 billones de pesos en 2025 con un crecimiento anual de un 48.8 %, el más alto entre los principales mecanismos de pago, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

El gremio explicó que este crecimiento permitió que los pagos al instante pasaran de representar apenas el 3.7 % del monto total transferido mediante mecanismos electrónicos en 2015 a un 29 % en 2025.

Afirmó que la pandemia del COVID-19 marcó un punto de aceleración en este proceso, al impulsar el uso de canales digitales y favorecer una adopción más rápida de los pagos electrónicos. Como resultado, los pagos al instante registraron un crecimiento de 43.9 % en 2021.

La ABA precisó que la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) pasó de 127,878 millones de pesos en 2016 a 412,000 millones en 2025, con un crecimiento promedio anual de 9 %.

Evolución de mecanismos electrónicos

Dijo que la ACH continúa siendo una alternativa ampliamente utilizada para pagos de nómina, proveedores, préstamos y transferencias entre personas, gracias a que permite realizar estas transacciones sin costo para los usuarios.

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Puntualizó que por volumen de recursos movilizados, el principal instrumento continúa siendo el de débito y crédito directo, que opera por órdenes de pago o autorizaciones de débito, y que alcanzó 11.7 billones de pesos en 2025.

La entidad señaló que su participación dentro del total del monto transferido mediante mecanismos electrónicos disminuyó del 96 % en 2015 al 71 % en 2025, como resultado del crecimiento acelerado de los pagos al instante.

Afirmó que la evolución observada durante la última década evidencia una transformación sostenida en la forma en que personas y empresas realizan sus pagos electrónicos.

A juicio del gremio, la creciente digitalización de los servicios financieros, las inversiones realizadas por las entidades de intermediación financiera y el fortalecimiento continuo de la infraestructura del sistema nacional de pagos continúan impulsando un ecosistema cada vez más ágil, seguro y eficiente.

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