Flexibilizan requisitos para las cuentas básicas de ahorro

La Superintendencia de Bancos (SB) emitió una circular con la que actualiza los requerimientos aplicables a las cuentas básicas de ahorro, incorporando medidas orientadas a ampliar el acceso de la población a los servicios financieros, especialmente de sectores en situación de vulnerabilidad.

La disposición introduce una nueva modalidad de cuenta básica de ahorro dirigida a los beneficiarios de programas sociales gubernamentales, permitiendo que las entidades de intermediación financiera ofrezcan productos especialmente diseñados para la recepción y administración de subsidios.

Como parte de las mejoras, la SB incrementó el límite de depósitos permitido para las cuentas básicas de ahorro, que pasa de 45,000 a 75,200 pesos cada 30 días, al tiempo que elimina restricciones que impedían a los usuarios acceder a este producto cuando ya mantenían relaciones financieras con otra entidad.

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También incorpora mecanismos para la contratación de estas cuentas mediante canales digitales y permite su apertura con balance cero. Esto facilita aún más el acceso de la población al sistema financiero formal, explicó la SB en nota de prensa.

Asimismo, incorpora salvaguardas para impedir que los recursos provenientes de subsidios se utilicen para compensar obligaciones financieras de los beneficiarios.

Por último, destacó que la norma contribuye a remover barreras y promueve una mayor participación de los hogares en el sistema financiero.