El 41 % de la cartera comercial del Banco Popular se destinó al financiamiento de las mipymes

Con una cartera de 157,310 millones de pesos destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) al cierre de abril de 2026, el Banco Popular Dominicano se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de financiamiento dirigido a este segmento, de acuerdo con el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (Simbad), de la Superintendencia de Bancos (SB).

Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8 % de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1 % y contabilizó 59,600 créditos al período referido.

Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.

Según el informe "Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32 % del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6 % del empleo total.

Asimismo, representan el 98.5 % de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), conforme datos de 2024 citados en el reporte.

"Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible", afirmó su presidente ejecutivo, Christopher Paniagua.

Crecimiento empresarial

El Popular acompaña a las mipymes en las distintas etapas de su desarrollo mediante soluciones financieras dirigidas a atender sus necesidades de operación e inversión y contribuir a aumentar su competitividad y capacidad de crecimiento.

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, el Popular registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para el financiamiento a las mipymes a abril de 2026, ubicándose entre las entidades con las tasas más bajas para este segmento. Su cartera de mipymes presentó, además, un índice de morosidad de solo 1.3 %, según el informe.

En el conjunto del sistema financiero, la cartera de crédito bancario destinada a las mipymes alcanzó 576,837 millones de al cierre de abril de 2026, para un crecimiento interanual de 9.1 %.

Más allá del financiamiento

La institución financiera complementa su oferta de crédito con distintas iniciativas que promueven la competitividad y el dinamismo de este segmento empresarial.

Entre ellas destaca Impulsa Popular que, a través de su portal web, ofrece una plataforma que integra productos, servicios, información, capacitación y herramientas especializadas.

Franquicia Impulsa Popular ofrece asesoría especializada para la evolución de los negocios hacia el modelo de franquicias, mientras que el Programa de Fortalecimiento Empresarial Pyme brinda capacitación presencial y en línea sobre distintas áreas de gestión empresarial, junto a la Academia Impulsa Popular

Asimismo, el Banco Popular impulsa los programas Impúlsate Popular e Impúlsate Silver, iniciativas que apoyan la creación y el desarrollo de emprendimientos innovadores y con impacto social, dirigidas, respectivamente, a universitarios y a personas mayores de 60 años.

El banco también tiene el Foro Empresarial Impulsa, un espacio que lleva a las pymes dominicanas conocimientos, tendencias empresariales y experiencias de expertos en temas de interés para sus negocios, y la Comunidad Red Impulsa, un espacio que promueve el networking entre pymes y amplía el acompañamiento ofrecido más allá de sus necesidades de financiamiento.