BHD recibe oro en certificación internacional para la sostenibilidad de su centro de datos

. El Banco BHD recibió la tercera certificación en la topología Tier III Gold Certification of Operational Sustainability (TCOS) otorgada por Uptime Institute Professional Services para su centro de datos principal, un reconocimiento en la categoría Oro que valida la solidez de su infraestructura tecnológica y su capacidad de operar de manera eficiente, resiliente y sostenible en el tiempo.

El informe evalúa aspectos clave como la gestión operativa, el mantenimiento, la seguridad, capacitación continua del personal y la administración de riesgos, y constata que la entidad financiera cumple con los estándares Tier III en cada una de estas dimensiones.

Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD, expresó que la certificación Oro, la más alta de sostenibilidad operacional que concede el Uptime Institute, representa un importante reconocimiento a la calidad operativa de nuestra organización y al compromiso con la continuidad, la seguridad y la confiabilidad en cada gestión realizada.

"La acreditación valida especialmente la madurez de los procesos operativos del banco, dado que la gestión y el factor humano son determinantes para asegurar la disponibilidad y confiabilidad a largo plazo", subrayó Despradel.

Esta es la tercera ocasión en la que el Banco BHD obtiene un aval internacional de Uptime Institute, consolidando la evolución y solidez de su infraestructura tecnológica.

En 2023, la entidad obtuvo la certificación Tier III de Design Documents, y en septiembre de 2025 alcanzó la certificación Tier III de Facility (TCCF), lo que representa un paso clase en su proceso de fortalecimiento tecnológico y transformación digital.

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Excelencia operativa

El informe también acredita la adopción por parte del Banco BHD de procesos "proactivos, estandarizados y medibles", orientados a garantizar la continuidad de las operaciones y la mejora permanente, indicó el banco en una nota de prensa.

El modelo de evaluación se fundamenta en tres pilares esenciales: la gestión y operación del centro de datos, las características de su infraestructura y la ubicación del sitio, lo que permite medir su desempeño desde una perspectiva integral.

La certificación TCOS valida la capacidad de una organización para sostener el desempeño de su infraestructura tecnológica, adoptando una adecuada gestión de riesgos, programas de capacitación continua y una cultura organizacional enfocada en la disciplina operativa.

Entre los beneficios que aporta esta certificación se encuentran una mayor resiliencia operativa y gestión de riesgos, la optimización de los procesos de mantenimiento y operación, así como una mayor capacidad para sostener el crecimiento futuro de la infraestructura tecnológica de la organización.

El Uptime Institute certifica a organizaciones que demuestran que ofrecen servicios de centros de datos y tecnológicos robustos, con altos estándares de disponibilidad y seguridad, alineados con las mejores prácticas internacionales.