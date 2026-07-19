Depositan al Congreso anteproyecto de ley para agilizar el acceso a bienes de personas fallecidas

La Superintendencia de Bancos (SB) depositó ante la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley que procura modernizar los procedimientos para acceder a información patrimonial y facilitar la entrega de bienes y fondos de menor cuantía.

La propuesta, remitida al presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco para su conocimiento y trámite legislativo, busca ofrecer respuestas más ágiles y accesibles a ciudadanos que enfrentan trámites derivados del fallecimiento de un familiar o de la disolución de una comunidad patrimonial.

Esta iniciativa surge de un proceso de análisis técnico e institucional encabezado por la Superintendencia de Bancos, orientado a eliminar barreras que dificultan el acceso a información patrimonial y la entrega de determinados bienes financieros en situaciones de sucesión, comunidad legal de bienes y uniones de hecho reconocidas mediante decisión judicial firme.

Qué se establece

Entre las principales novedades del anteproyecto se encuentra la creación de un procedimiento simplificado para la entrega de bienes muebles de menor cuantía, así como la eliminación de formalidades y cargas burocráticas consideradas innecesarias para los ciudadanos.

Además, establece una distinción clara entre el derecho a conocer la información patrimonial y el derecho al retiro de fondos, lo que contribuye a fortalecer la transparencia y el acceso a la información.

Otros detalles de la propuesta incluyen:

La reducción de los plazos para acceder a información patrimonial

para acceder a La limitación de medidas conservatorias u oposiciones injustificadas sobre el patrimonio indiviso

u oposiciones injustificadas sobre el patrimonio indiviso El fortalecimiento de los derechos de las partes interesadas

interesadas La promoción del uso de sistemas más eficientes e interoperables para continuar disminuyendo las cargas administrativas asociadas a estos procesos

Incorporación de un procedimiento simplificado para facilitar el acceso a recursos destinados a cubrir gastos fúnebres y otras necesidades urgentes.

Mayor transparencia y protección

La Superintendencia de Bancos destacó que la iniciativa fortalecerá la protección de los usuarios financieros, mejorará la transparencia patrimonial y ofrecerá mayor seguridad jurídica a las entidades financieras mediante reglas claras y delimitadas, sin comprometer la confidencialidad ni la estabilidad del sistema financiero.

Además, considera que el anteproyecto representa una reforma de alto impacto social, llamada a llenar un vacío normativo de larga data y a garantizar una protección más efectiva de los derechos de los ciudadanos, especialmente de aquellos que atraviesan momentos de vulnerabilidad derivados de la pérdida de un familiar o de la terminación del patrimonio.

Con el depósito de esta propuesta, la Superintendencia de Bancos reafirma su compromiso con la construcción de un sistema financiero más cercano, eficiente y centrado en las necesidades de las personas, promoviendo soluciones que faciliten el acceso de los ciudadanos a sus derechos patrimoniales.

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