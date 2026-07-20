Euromoney reconoce a los bancos Popular y Reservas

La revista financiera Euromoney reconoció ayer al Banco Popular Dominicano y a Banreservas por su desempeño en la banca nacional durante la edición 2026 de los Euromoney Awards for Excellence.

El Banco Popular fue distinguido como el Mejor Banco de la República Dominicana, reconocimiento que recibió por undécima ocasión. Su presidente ejecutivo, Christopher Paniagua, afirmó que la distinción refleja la consistencia de la gestión institucional y el compromiso de sus colaboradores.

En tanto, Banreservas fue reconocido como Mejor Banco del Caribe, el máximo galardón regional otorgado por la publicación. Su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, señaló que estos premios reafirman el compromiso de la institución con los sectores productivos del país y su aporte al dinamismo económico y la generación de empleos.

Las entidades fueron seleccionadas tras una evaluación independiente que valoró aspectos como la estrategia de negocio y resultados.