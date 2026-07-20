Ministro de Hacienda afirma el país necesita una nueva reforma tributaria

La República Dominicana necesita retomar el camino de una reforma tributaria que fortalezca las finanzas públicas, reduzca las distorsiones del sistema impositivo y permita financiar las necesidades del Estado sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, sostuvo este lunes el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, durante el tradicional almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr).

En su exposición titulada "El momento de decisiones estratégicas: una agenda para reformas pendientes", Díaz argumentó que el país enfrenta un escenario internacional de "incertidumbre radical", marcado por la volatilidad de los mercados energéticos, las tensiones comerciales, las altas tasas de interés en Estados Unidos, conflictos geopolíticos, factores que obligan a adoptar reformas estructurales y no únicamente respuestas coyunturales.

Te puede interesar

El funcionario defendió que la economía dominicana mantiene fundamentos sólidos pese a ese contexto. Citó un crecimiento económico de 4.2 %, inflación subyacente dentro del rango meta, reservas internacionales por US$15,800 millones, apreciación del peso, desempleo de 5 %, reducción de la pobreza monetaria, incremento de las exportaciones, del turismo y de la inversión extranjera directa.

También destacó que organismos como el Fondo Monetario Internacional y JP Morgan elevaron sus proyecciones de crecimiento para el país.

Díaz recordó que el último cambio tributario de gran alcance se produjo en 2012 y afirmó que las propuestas impulsadas en 2021 y 2024 fracasaron, entre otras razones, porque descansaban excesivamente sobre impuestos al consumo.

Según explicó, una futura reforma deberá tener un mayor peso de los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta de las empresas y de las personas físicas, para lograr un esquema más progresivo.

En ese contexto, presentó el proyecto de medidas tributarias como un avance estructural más que meramente recaudatorio. Entre las iniciativas mencionó la simplificación del sistema, el fortalecimiento de los mecanismos contra la evasión, la ampliación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, cambios para favorecer a la clase media, la eliminación de impuestos considerados obsoletos y modificaciones orientadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

"No es el proyecto perfecto, pero no fue solo pensado en la recaudación. No solo bajamos tres impuestos, sino que eliminamos tres impuestos, en una coyuntura que el Gobierno necesita dinero", destacó.

Citó estudios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que sitúan en torno al 15 % del producto interno bruto el nivel mínimo de ingresos tributarios que requiere un Estado para financiar adecuadamente los servicios públicos y sostener el desarrollo.

Como muestra de las restricciones presupuestarias, señaló que solo cinco partidas —intereses de la deuda, educación, protección social, salud y subsidios al sector eléctrico— absorbieron alrededor del 91 % de los ingresos tributarios en 2025, limitando el margen para financiar el resto de las funciones del Estado.

Complejidad favorece evasión

Apoyándose en diagnósticos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Díaz afirmó además que el sistema tributario dominicano mantiene una base imponible estrecha, numerosas exenciones y una complejidad que favorece la evasión y dificulta la administración tributaria.

Según esos organismos, muchas de esas exenciones benefician principalmente a los sectores de mayores ingresos y no siempre generan el impacto económico esperado.

Además de la reforma tributaria, el ministro propuso revisar la regla fiscal para proteger la inversión pública y evitar ajustes excesivamente rígidos del gasto, así como sustituir el actual esquema discrecional de subsidios a los combustibles por un mecanismo automático y transparente que suavice las variaciones de precios sin comprometer de manera permanente las finanzas públicas.

Recordó que entre 2021 y junio de 2026 el Estado destinó más de RD$100,000 millones a subsidiar los combustibles, un mecanismo que calificó de costoso y regresivo.