Casi 1.9 millones de personas en RD no pueden costear una dieta saludable

Casi 1.9 millones de personas en República Dominicana no contaban en 2025 con los recursos necesarios para pagar una dieta saludable, una situación que afectaba al 16.2 % de la población.

Así lo establece el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026, elaborado por cinco organismos de las Naciones Unidas: la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento sitúa en 5.60 dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA) el costo diario por persona de una dieta saludable en República Dominicana durante 2025. En 2017, esa misma alimentación requería 3.39 dólares PPA, lo que representa un incremento acumulado de 65.2 % en ocho años.

El encarecimiento se aceleró después de la pandemia. El costo pasó de 3.74 dólares PPA en 2019 a 4.41 en 2021. Posteriormente alcanzó los 5.40 dólares en 2024 y los 5.60 dólares en 2025, un aumento de 3.7 % en el último año analizado.

Los dólares PPA no equivalen a dólares estadounidenses ni pueden convertirse a pesos dominicanos mediante la tasa de cambio. Se trata de una unidad utilizada para comparar el poder de compra y los precios entre países.

El costo dominicano superó en 30.8 % el promedio mundial, calculado en 4.28 dólares PPA diarios. También estuvo 14.1 % por encima del promedio de América Latina y el Caribe, de 4.91 dólares, y 31.8 % por encima del correspondiente a los países de ingreso mediano alto, situado en 4.25 dólares.

República Dominicana permaneció, sin embargo, por debajo del promedio del Caribe, donde pagar una dieta saludable requería 6.04 dólares PPA al día.

Pese al incremento de los precios, el número de dominicanos sin capacidad económica para adquirir esa alimentación disminuyó en comparación con años anteriores. En 2017, el problema afectaba al 26 % de la población, equivalente a unos 2.8 millones de personas.

Ligero descenso

La proporción bajó ligeramente hasta el 25.4 % en 2021 y descendió con mayor fuerza durante los años siguientes: se situó en 16.8 % en 2024 y en 16.2 % en 2025. En términos absolutos, unas 900,000 personas salieron de esa clasificación respecto a 2017.

El porcentaje registrado en República Dominicana también fue inferior al promedio mundial, de 32.7 %, y al 25.7 % estimado para América Latina y el Caribe. Entre los países de ingreso mediano alto, la proporción llegó al 22.2 %.

La disminución ocurre porque la capacidad para pagar una dieta saludable no depende únicamente del precio de los alimentos, sino también de los ingresos disponibles en los hogares. Las estimaciones indican que estos habrían crecido a un ritmo suficiente para mejorar el acceso económico, aunque la alimentación balanceada continuó encareciéndose.

El informe precisa que tener capacidad para pagar una dieta saludable no significa que las personas la consuman. El indicador tampoco mide directamente el hambre ni toma en cuenta factores como los hábitos alimentarios, el acceso a los productos o el tiempo disponible para preparar las comidas.