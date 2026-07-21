El BID destinará US$100 MM para apoyar el acceso al financiamiento de las mipymes

Funcionarios del BCRD y representantes del BID durante el encuentro. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo el "Programa FinaRD: 2036", anunció que destinará 100 millones de dólares para apoyar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con énfasis en las que cumplan con criterios de elegibilidad, incluyendo aquellas con vocación exportadora y lidereadas por mujeres.

"Esta iniciativa se canalizaría a través de las operaciones de financiamiento de primer y segundo piso del Banco Desarrollo y Exportaciones (Bandex) y mediante la creación de un fondo de garantías parciales que iniciaría con un capital base de cinco millones de dólares y emitiría certificados para avalar los préstamos que otorguen las entidades de intermediación financiera a proyectos elegibles", explicó Diego Herrera, especialista principal de mercados financieros del BID.

Tras una visita técnica al gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, el ejecutivo señaló que, con los lineamientos actuales del programa, se estaría en consonancia con las motivaciones originales de las políticas promovidas por la institución monetaria para dotar al país de una entidad bancaria orientada al apoyo financiero a los sectores exportadores.

Valdez Albizu expresó que esta iniciativa se enmarca en las acciones de inclusión financiera que promueve el BCRD a través de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2022-2030, así como en las estrategias del Plan Estratégico Institucional 2026-2029 para el impulso del financiamiento productivo.

Manifestó que, hacia delante, serían evaluadas las enmiendas regulatorias que se presentarían a la Junta Monetaria para la implementación de estas iniciativas.

El enfoque del encuentro fue abordar programas en ejecución por parte del organismo multilateral para el fomento de la banca de desarrollo mediante la creación de fondos de garantías parciales y el financiamiento de esquemas de banca de primer y segundo piso, en conjunto con el Bandex orientado a las mipymes.

Participantes del encuentro

Además de Herrera, en el encuentro estuvieron presentes Rodrigo Ortiz, consultor, y Awilda Castillo en representación de la sede del BID en República Dominicana.

Valdez Albizu estuvo acompañado por la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; los subgerentes de Cuentas Nacionales, Programación Monetaria e Internacional, Ramón González, Joel González y Brenda Villanueva, respectivamente, entre otros funcionarios.

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