×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Banco BHD
Banco BHD

Los activos del Banco BHD crecen un 8.8 % en el primer semestre del 2026

La entidad financiera informó que la utilidad neta alcanzó los RD$8,641 millones entre enero y junio de este año

    Expandir imagen
    Los activos del Banco BHD crecen un 8.8 % en el primer semestre del 2026
    De izquierda a derecha: Jairon Severino, Fausto Rosario, Soledad Álvarez, Steven Puig, Rolando Guzmán, Luis Molina Achécar, Persio Maldonado, Miguel Franjul, Josefina Navarro y Fidelio Arturo Despradel. (FUENTE EXTERNA)

    En el primer semestre del año 2026, el Banco BHD alcanzó una utilidad neta de 8,641 millones de pesos, mientras que sus activos aumentaron 8.8 %, situándose en 660,649 millones de pesos, según un comunicado de la entidad.

    Estos resultados fueron presentados ayer durante un encuentro con directores de periódicos nacionales como parte de las actividades de su 54 aniversario.

    La entidad presentó su nueva campaña El valor de elegir bien, inspirada en la ética, que, según destacó, se evidencia en su comportamiento de hacer siempre lo correcto.

    • El presidente ejecutivo del Banco BHD, Arturo Despradel, agradeció el respaldo que desde 1972 han brindado los medios de comunicación a las iniciativas de valores de la entidad y destacó el papel fundamental del periodismo como aliado en la promoción de mensajes que generan un impacto positivo en la sociedad.

    Con esta nueva campaña institucional, el Banco BHD da continuidad a su tradición de impulsar valores positivos, que se ha convertido en uno de los pilares de su identidad corporativa.

    RELACIONADAS

    Participantes en el evento

    La actividad fue encabezada por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, en compañía de Andrés Maldonado, presidente ejecutivo; Steven Puig y Fidelio Arturo Despradel, presidente y presidente ejecutivo del Banco BHD, respectivamente, y Josefina Navarro, vicepresidenta ejecutiva de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social.

    Asistieron los directores Miguel Franjul, del Listín Diario; Rolando Guzmán, del periódico Hoy; Persio Maldonado, de El Nuevo Diario; Fausto Rosario, de Acento, y Jairon Severino, de El Dinero. Asimismo, Soledad Álvarez, asesora del Banco BHD.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.