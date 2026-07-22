Los activos del Banco BHD crecen un 8.8 % en el primer semestre del 2026

De izquierda a derecha: Jairon Severino, Fausto Rosario, Soledad Álvarez, Steven Puig, Rolando Guzmán, Luis Molina Achécar, Persio Maldonado, Miguel Franjul, Josefina Navarro y Fidelio Arturo Despradel. ( FUENTE EXTERNA )

En el primer semestre del año 2026, el Banco BHD alcanzó una utilidad neta de 8,641 millones de pesos, mientras que sus activos aumentaron 8.8 %, situándose en 660,649 millones de pesos, según un comunicado de la entidad.

Estos resultados fueron presentados ayer durante un encuentro con directores de periódicos nacionales como parte de las actividades de su 54 aniversario.

La entidad presentó su nueva campaña El valor de elegir bien, inspirada en la ética, que, según destacó, se evidencia en su comportamiento de hacer siempre lo correcto.

El presidente ejecutivo del Banco BHD, Arturo Despradel, agradeció el respaldo que desde 1972 han brindado los medios de comunicación a las iniciativas de valores de la entidad y destacó el papel fundamental del periodismo como aliado en la promoción de mensajes que generan un impacto positivo en la sociedad.

Con esta nueva campaña institucional, el Banco BHD da continuidad a su tradición de impulsar valores positivos, que se ha convertido en uno de los pilares de su identidad corporativa.

Participantes en el evento

La actividad fue encabezada por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, en compañía de Andrés Maldonado, presidente ejecutivo; Steven Puig y Fidelio Arturo Despradel, presidente y presidente ejecutivo del Banco BHD, respectivamente, y Josefina Navarro, vicepresidenta ejecutiva de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social.

Asistieron los directores Miguel Franjul, del Listín Diario; Rolando Guzmán, del periódico Hoy; Persio Maldonado, de El Nuevo Diario; Fausto Rosario, de Acento, y Jairon Severino, de El Dinero. Asimismo, Soledad Álvarez, asesora del Banco BHD.

Leer más BHD celebra sus asambleas anuales de accionistas y destaca sus logros