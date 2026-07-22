¿Cómo se ve el crédito privado en junio del 2026?

El crédito al consumo registró un crecimiento interanual de apenas 3.8 %. ( SHUTTERSTOCK )

De acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), el crédito al sector privado en moneda nacional alcanzó los 2,042,348.2 millones de pesos en junio del 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 8.8 %.

El crédito al consumo continúa siendo el principal destino del financiamiento privado, al concentrar el 32.3 % del total. Le siguen los préstamos para adquisición de viviendas (21.5 %), comercio al por mayor y al por menor (15.1 %) y construcción (7.1 %). En conjunto, estas cuatro categorías representan el 75.8 % del crédito otorgado al sector privado.

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A pesar de su elevada participación, el crédito al consumo registró un crecimiento interanual de apenas 3.8 %, uno de los menores entre los principales componentes. En contraste, los préstamos destinados a explotación de minas y canteras crecieron 63.6 %, seguidos por los servicios comunitarios, sociales y personales (34.5 %) y electricidad, gas y agua (24.0 %). Por el contrario, el componente con menor crecimiento fue agricultura, silvicultura y pesca, con -20.9 %.

Si bien el crecimiento del crédito privado permanece por debajo de los niveles observados a mediados de 2024, durante 2026 ha mostrado una ligera recuperación. En el primer semestre del año el crecimiento promedió alrededor del 9.0 %, superior al promedio del 8.6 % registrado durante el mismo período de 2025.

La desaceleración del crédito privado observada desde el 2024 refleja un menor dinamismo en la demanda de financiamiento tanto para consumo como para actividades productivas. En este contexto, fortalecer las condiciones para la inversión y el crecimiento empresarial contribuiría a impulsar la producción, el empleo y el consumo, favoreciendo una mayor expansión de la actividad económica.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).