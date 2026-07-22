Tasas de interés siguen por debajo de niveles del 2025

Según el Banco Central, las tasas de interés en República Dominicana muestran una tendencia a la baja comparado con 2025. Conozca el margen de intermediación y el impacto de la inflación actual. ( SHUTTERSTOCK )

Según las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), al 17 de julio de 2026 la tasa de interés activa promedio ponderada de los bancos múltiples -la que cobran por los préstamos en moneda nacional- se ubicó en 13.9 %, mientras que la tasa pasiva -la que pagan por los depósitos- alcanzó 7.4 %. En comparación con julio del 2025, ambas tasas se redujeron, al pasar de 14.9 % y 9.5 %, respectivamente.

Durante 2025 las tasas de interés iniciaron una trayectoria descendente, particularmente a partir del segundo semestre. La tasa activa pasó de niveles cercanos al 15.0 % a un mínimo de 13.1 % en abril del 2026, antes de mostrar un ligero repunte hasta el nivel actual. La tasa pasiva registró un ajuste más pronunciado, descendiendo desde 9.7 % en junio de 2025 hasta 5.9 % en enero de 2026, aunque desde entonces ha mostrado un repunte moderado.

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La diferencia entre ambas tasas, conocida como margen o diferencial de intermediación, se situó en 6.5 puntos porcentuales al 17 de julio. Este nivel es inferior al observado durante los últimos meses del 2025, cuando el diferencial alcanzó un máximo de 7.63 puntos porcentuales en noviembre.

En cuanto a las tasas reales, al descontar la inflación interanual de junio (5.67 %), último dato disponible, la tasa activa se ubicó en 7.9 %, mientras que la pasiva fue de 1.7 %.

Con la inflación aún por encima del rango meta y un entorno internacional que continúa presentando riesgos al alza, la prudencia en la conducción de la política monetaria sigue siendo la guía más segura para proteger el poder adquisitivo de los dominicanos.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).