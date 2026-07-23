EE. UU. impone arancel de 12.5 % a RD por no frenar importaciones hechas con trabajo forzoso

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a la República Dominicana en la lista de países a los que impondrá nuevos aranceles a partir de este viernes por considerar que no han establecido ni aplicado eficazmente una prohibición contra la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

La medida fue anunciada por la Administración del presidente Donald Trump a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), luego de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense. La medida afecta a 60 países.

Según el Gobierno estadounidense, las investigaciones iniciadas en marzo determinaron que las políticas y prácticas de los países señalados para impedir la producción y exportación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso son insuficientes y perjudican a los trabajadores y empresas de Estados Unidos, lo que justificó la imposición de los nuevos gravámenes.

Los aranceles, que oscilan entre el 10 % y el 12,5 % dependiendo del país, sustituirán el arancel global temporal del 10 % que expirará este viernes y representan una nueva fase de la política comercial impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

En el caso dominicano, el arancel es de 12.5 %.

Lo que dice sobre República Dominicana

El documento publicado hoy coloca al país entre 54 economías que, según la USTR, no han establecido ni aplicado eficazmente una prohibición contra la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

Washington considera que RD no impide adecuadamente la entrada a su mercado de productos extranjeros elaborados con trabajo forzo so.

"Con base en las conclusiones de la investigación sobre la República Dominicana, y tras considerar los comentarios públicos, los testimonios, las recomendaciones del Comité de la Sección 301 y de los comités asesores, así como las instrucciones específicas del presidente, el representante comercial ha determinado imponer aranceles del 12.5 % a los productos de la República Dominicana, salvo las excepciones previstas en el Anexo I y en la Parte A del Anexo II de este aviso", estable el documento.

¿Cómo funcionará el arancel?

El código creado específicamente para República Dominicana es el 9903.05.34, que ordena añadir 12.5 % a la tasa correspondiente, excepto en las categorías expresamente excluidas.

Es decir, un producto que por ejemplo, pague 5 % de arancel y esté incluido en la nueva lista, se le adicionará el 12.% %, por lo que pagará 17.5 %.

La medida comenzará a aplicarse a las mercancías ingresadas para consumo en Estados Unidos desde las 12:01 de la madrugada del 24 de julio de 2026, hora del este. Quedan fuera los productos que ya estuvieran embarcados antes de ese momento y fueran despachados antes del 28 de julio.

Productos que estarán exentos

Las prendas de vestir y productos textiles dominicanos que cumplan las reglas del DR-Cafta y entren a Estados Unidos libres de impuestos, estarán exentos del nuevo arancel.

En general, el documento excluye numerosos productos de cualquier país investigado. Entre los que pueden ser relevantes para República Dominicana figuran:

Yuca , yautía, plátanos y bananos .

, yautía, y . Piñas , aguacates , mangos , guayabas, naranjas y lechozas.

, , , guayabas, naranjas y lechozas. Café tostado , sin tostar y algunos derivados.

, y algunos derivados. Azúcar crudo , cacao en grano , pasta de cacao, manteca y cacao en polvo .

, , pasta de cacao, manteca y . Algunos jugos , pulpas y frutas tropicales procesadas .

, y . Determinadas formas de oro, entre ellas lingotes y oro sin trabajar.

También están excluidas categorías generales como aeronaves civiles y sus piezas, ciertos productos farmacéuticos, algunos vehículos y componentes, semiconductores y artículos que ya están sujetos a otras medidas comerciales estadounidenses.

Igualmente quedan fuera las donaciones humanitarias, determinados materiales informativos y los objetos de uso personal transportados en el equipaje de los viajero.

Países de América Latina incluidos En América Latina, México, Guatemala, Honduras y El Salvador estarán sujetos a un arancel adicional del 10 %, mientras que Costa Rica y Panamá enfrentarán junto a RD, un gravamen del 12,5 %.

Unión Europea y otros países

A las 27 economías de la Unión Europea, la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10 %.

También figuran entre las economías afectadas India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá, Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado.

La Administración Trump sostiene que la medida busca fortalecer la lucha contra el trabajo forzoso, proteger a los trabajadores estadounidenses y garantizar condiciones de competencia más equitativas en el comercio internacional.

54 países Que EE. UU. dice no han combatido la importación de productos producidos mediante trabajo forzoso Argelia; Angola; Argentina; Australia; Bahamas; Baréin; Bangladés; Brasil; Camboya; Chile; República Popular China; Colombia; Costa Rica; República Dominicana; Egipto; El Salvador; Guatemala; Guyana; Honduras; Hong Kong, China; India; Irak; Israel; Japón; Jordania; Kazajistán; Kuwait; Libia; Malasia; Marruecos; Nueva Zelanda; Nicaragua; Nigeria; Noruega; Omán; Perú; Filipinas; Catar; Rusia; Arabia Saudita; Singapur; Sudáfrica; Corea del Sur; Sri Lanka; Suiza; Taiwán; Tailandia; Trinidad y Tobago; Turquía; Emiratos Árabes Unidos; Reino Unido; Uruguay; Venezuela y Vietnam