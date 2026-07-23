Gobierno emite decreto contra el trabajo forzoso hora antes de que EE. UU. aplique arancel de 12 %

Horas antes de la entrada en vigor del arancel de 12.5 % impuesto por Estados Unidos a las importaciones procedentes de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 502-26, que prohíbe la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso y crea un mecanismo para investigar y bloquear esos productos.

La medida estadounidense comenzará a aplicarse a las 12:01 de la madrugada de este viernes y forma parte de la decisión de Washington de sancionar a los países que, a su juicio, carecen de controles eficaces para impedir el comercio de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La República Dominicana quedó incluida en el grupo gravado con el 12.5 %, la tasa más alta establecida.

El decreto dominicano otorga a la Dirección General de Aduanas la facultad de investigar, retener y prohibir la importación de mercancías sobre las que existan indicios de haber sido producidas mediante trabajo forzoso, mientras que el Ministerio de Trabajo actuará como órgano técnico para evaluar cada caso. También obliga a los importadores a suministrar información sobre sus cadenas de suministro.

Aunque la disposición llega cuando la decisión estadounidense ya fue anunciada y a pocas horas de su entrada en vigor, fortalece el marco legal dominicano para responder a una de las principales observaciones formuladas por Washington en materia comercial.