Arancel de EE. UU.: Cámara Americana de Comercio pide reglas claras y seguridad jurídica

Tras la aplicación de un arancel de 12.5 % por parte de Estados Unidos para productos dominicanos, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) considera que las medidas para enfrentar la nueva carga arancelaria se deben implementar de manera transparente y respetando la seguridad jurídica.

A través de un comunicado de prensa, la entidad señaló que los esfuerzos dirigidos a prevenir y combatir el trabajo forzoso, situación que motivó la imposición del nuevo impuesto, también deben aplicarse con base en evidencias, respetando el debido proceso y los compromisos comerciales internacionales asumidos por la República Dominicana.

"Amchamdr reafirma su compromiso con la erradicación del trabajo forzoso y con el fortalecimiento de cadenas de suministro responsables. Al mismo tiempo, entendemos que cualquier medida regulatoria en esta materia debe implementarse con transparencia, seguridad jurídica, debido proceso y respeto a los compromisos comerciales internacionales, de manera que se protejan tanto los derechos fundamentales como la competitividad del país", expresó la organización.

La Cámara señaló que la prevención y erradicación del trabajo forzoso requieren una colaboración continua entre las autoridades, el sector empresarial y los demás actores vinculados a las cadenas de suministro.

En ese sentido, sostiene que la cooperación es esencial para identificar riesgos, fortalecer los mecanismos de cumplimiento y promover prácticas empresariales responsables.

Abogar por buenas prácticas

La Cámara Americana de Comercio también destacó la importancia de continuar fortaleciendo la trazabilidad, la debida diligencia y la adopción de buenas prácticas empresariales que permitan garantizar el cumplimiento de los estándares laborales, sin generar incertidumbre o afectar sin justificación las operaciones legítimas de comercio e inversión.

Asimismo, reiteró que la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la competitividad deben avanzar de manera conjunta, preservando la posición de la República Dominicana como destino atractivo para la inversión y como socio comercial confiable en los mercados internacionales.