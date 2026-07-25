El 62 % de las recaudaciones de la DGII descansa en cuatro figuras impositivas

Cuatro gravámenes: el de la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), el impuesto sobre de la renta (ISR) a las personas físicas y el de las empresas y el de los activos fueron las figuras impositivas responsables de aportar el 62 % de los ingresos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el primer semestre, aunque el último grupo de tributos apenas logró crecer.

A pesar de los más de 19 tipos de impuestos en los cuales se sustentan las recaudaciones de la DGII, que sumaron 515,380.2 millones de pesos entre enero y junio de este año, fueron el ITBIS y el ISR a personas físicas y jurídicas junto al impuesto a los activos los principales generadores de ingresos, aportando 319,704.9 millones de pesos.

La relevancia de los cuatro tributos dentro de los ingresos de Impuestos Internos se mantuvo casi sin variación durante el primer semestre de 2026, en comparación con igual período del año pasado, cuando representaron el 62,2 % del total.

De las figuras tributarias citadas, el ITBIS aportó, hasta el pasado junio, 126,097.6 millones de pesos, equivalentes al 24,5 % del total. Este gravamen registró un crecimiento del 15,4 % durante los primeros seis meses del año, en comparación con igual período de 2025, de acuerdo con los registros de Impuestos Internos.

Crecimiento de impuestos

El ISR de las empresas y el impuesto sobre los activos aportaron 113,270.3 millones de pesos durante el primer semestre de 2026, lo que representó el 22 % del total de las recaudaciones de la DGII. Sin embargo, el peso de estos tributos en los ingresos del fisco se redujo en comparación con el año pasado, cuando fue del 24 %.

El crecimiento del monto recaudado por el impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre los activos se ralentizó entre enero y junio de este año, al alcanzar apenas un 0,2 % en comparación con igual período de 2025.

En cambio, el impuesto sobre la renta de las personas físicas aportó 80,337 millones de pesos a las recaudaciones de la institución, equivalentes al 15,6 % del total. No obstante, este tributo registró un crecimiento del 12,8 % en comparación con el período enero-junio de 2025.

El comportamiento del tributo obedece tanto al aumento de la cantidad de asalariados gravados como al incremento del monto retenido, según explicó la DGII.