Juramentan a Biviana Riveiro vicepresidenta ejecutiva de Fiduciaria Reservas

La ejecutiva fue juramentada por el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, ( FUENTE EXTERNA )

Biviana Riveiro fue juramentada este miércoles como vicepresidenta ejecutiva de Fiduciaria Reservas, empresa del Grupo Reservas y que tiene como objetivo ofrecer soluciones para la estructuración y administración de fideicomisos públicos y y privados.

La ejecutiva fue juramentada por el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, quien destacó su experiencia en promoción de inversiones, desarrollo empresarial y gestión institucional.

Durante el acto, Aguilera afirmó que la incorporación de Riveiro contribuirá a fortalecer el liderazgo de Fiduciaria Reservas en un mercado que ha adquirido mayor relevancia por su participación en la estructuración y administración de fideicomisos para proyectos de inversión, infraestructura y desarrollo inmobiliario.

"La incorporación de Biviana Riveiro representa un paso importante para continuar fortaleciendo a Fiduciaria Reservas. Su experiencia, liderazgo y compromiso con el desarrollo nacional serán fundamentales para seguir consolidando una institución que desempeña un papel estratégico en la estructuración de proyectos que impulsan el crecimiento económico de la República Dominicana", expresó Aguilera, conforme a una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/whatsapp-image-2026-07-29-at-60340-pm-24663bf5.jpeg Momento en que Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, toma el juramento aBiviana Riveiro. (FUENTE EXTERNA)

Al asumir el cargo, Riveiro agradeció la confianza depositada en ella y expresó su compromiso de continuar fortaleciendo la institución y promoviendo soluciones que impulsen la inversión y el crecimiento económico.

"Es para mí un verdadero honor integrarme a la Familia Reservas y asumir la responsabilidad de dirigir una institución tan importante para el desarrollo del país. Pondré toda mi experiencia y dedicación al servicio de Fiduciaria Reservas para continuar impulsando soluciones que generen confianza, promuevan la inversión y contribuyan al crecimiento de la República Dominicana", manifestó Riveiro.

Trayectoria

Abogada de profesión, es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con estudios de posgrado en Derecho de los Negocios Corporativos, Economía para Negocios, Gobierno Corporativo y Liderazgo Persuasivo.

Antes de esta designación, Riveiro se desempeñó como directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), desde donde lideró iniciativas para fortalecer las exportaciones nacionales y promover la captación de inversión extranjera. También ocupó cargos en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y fue directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Fiduciaria Reservas es la empresa del Grupo Reservas especializada en la estructuración y administración de fideicomisos públicos y privados para proyectos de inversión, infraestructura, desarrollo inmobiliario y otras iniciativas estratégicas.

Fiduciaria Reservas, empresa del Grupo Reservas, se ha consolidado como una de las principales entidades fiduciarias del país, ofreciendo soluciones para la estructuración y administración de fideicomisos públicos y privados orientados al desarrollo de proyectos inmobiliarios, de infraestructura, inversión y otras iniciativas estratégicas para la economía dominicana.