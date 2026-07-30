Presupuesto reformulado: el déficit aumentaría en 2026

El 17 de julio pasado el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley de modificación del Presupuesto General del Estado para el año en curso. El documento, que ya pasó a ser un proyecto de ley, contiene financiamiento proveniente del periodo 2025, por lo que aumenta el déficit para el periodo 2026.

Mediante el proyecto, se solicita a los congresistas que permitan incrementar el gasto en RD$40,978.3 millones. Dentro de esas nuevas erogaciones, la mitad carece de detalles y está incluida dentro de Administración de obligaciones del tesoro nacional. Esos RD$20,500 millones podrían ser usado para fines diversos. ¿Parte de ese monto sería empleado para transferencias, por ejemplo, a las distribuidoras de electricidad? La ciudadanía, al igual que los legisladores que conocieron el nuevo presupuesto, debió beneficiarse de una mayor transparencia.

El aumento de los ingresos está siendo presupuestado en RD$40,978.3 millones, exactamente el mismo monto que el incremento en el gasto. De acuerdo con los cálculos presentados por el Ministerio de Hacienda y Economía, el resultado financiero arrojaría un déficit igual al presupuestado para 2026.

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Sin embargo, en el Artículo 6 del documento se solicita la autorización para el uso, como fuentes financieras, de RD$21,147.5 millones del periodo fiscal 2025. Esa cantidad de dinero es parte de la caja del gobierno. Si se pide autorización para emplear dicho monto con el fin de cubrir erogaciones del ejercicio fiscal 2026 se debe a que se necesita financiamiento.

En el mismo Artículo 6, las autoridades expresan que no van a alterar el financiamiento del ejercicio fiscal de 2026. Aquí es donde se verifica una incongruencia a la luz de las normas de finanzas públicas internacionales. Si se solicita no considerar financiamiento a una fuente financiera, surge la pregunta obligada. ¿Están incluidos los RD$21,147.5 millones en el ingreso como parte del aumento de RD$40,978.3 millones? La conclusión es evidente. Están siendo considerados como ingreso. En ese sentido, coincidimos con el análisis del economista Nelson Suárez en sus Notas Explicativas para Conocimiento Ciudadano del pasado 21 de julio.

¿Es correcto dicho tratamiento? El Capítulo 5 del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 del Fondo Monetario Internacional (el GFSM 2014) proporciona una definición clara de ingresos públicos. Los ingresos aumentan el patrimonio del sector público. Si una operación no lo hace, no puede considerarse un ingreso. El uso de caja, que es la reducción de un activo, no aumenta el patrimonio. Lo reduce. En consecuencia, lo correcto sería incluir solo los ingresos operativos, y reflejar el nuevo déficit fiscal y su financiamiento.

Dentro de los análisis fiscales, los ingresos corresponden a las transacciones denominadas "por encima de la línea". Lo demás es financiamiento, y cae "por debajo de la línea". El Cuadro 4A.1 del GFSM 2014 provee una explicación útil al respecto.

En resumen, por lo que se puede analizar a partir de los datos, el nuevo presupuesto incluiría RD$21,147.5 millones que corresponden a financiamiento. Tal y como fue redactado, y aprobado el proyecto de ley, se deduce que solo RD$19,830.8 millones equivalen a nuevos ingresos. En consecuencia, el déficit no permanecería igual. Como porcentaje del PIB, pasaría de 3.26% a 3.50%. De acuerdo con el presupuesto de nuevas erogaciones que ya han aprobado los legisladores, el déficit de 2026 pasaría de RD$280,575.3 a RD$301,722.8 millones.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).