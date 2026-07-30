Presidente del Banreservas y del Banco Popular analizan perspectivas del sistema financiero local

Los presidentes ejecutivos de Banreservas y del Banco Popular Dominicano, Leonardo Aguilera y Christopher Paniagua, respectivamente, se reunieron para analizar las perspectivas del sistema financiero dominicano, así como su contribución al desarrollo económico del país.

Como principales entidades financieras del sistema, ambos coincidieron en que el respaldo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituye un elemento clave para la generación de empleos y el crecimiento económico de la República Dominicana.

En ese sentido, señalaron que sus carteras de crédito dirigidas a este segmento reflejan el compromiso de ambas instituciones con su desarrollo.

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Otro punto tratado fue su visión de apoyo a los emprendedores, cuyo aporte contribuye a la diversificación de la economía, al fortalecimiento del tejido productivo y a la creación de nuevas oportunidades.

Sector turismo

También dialogaron sobre el desempeño del sector turístico y su impacto en la economía, así como sobre el papel que han desempeñado las entidades financieras nacionales mediante el financiamiento de proyectos que impulsan el crecimiento de esa actividad y de su cadena de valor.

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El encuentro constituye una señal de coordinación entre las principales entidades financieras del país, lo que contribuye a fortalecer la confianza de los inversionistas internacionales interesados en desarrollar proyectos, respaldados por el clima de inversión y la seguridad jurídica del país, según indica una nota de prensa.