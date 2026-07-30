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Presidente del Banreservas y del Banco Popular analizan perspectivas del sistema financiero local

Durante un encuentro ambos ejecutivos abordaron retos y oportunidades del sector

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    Presidente del Banreservas y del Banco Popular analizan perspectivas del sistema financiero local
    Leonardo Aguilera y Christopher Paniagua. (FUENTE EXTERNA)

    Los presidentes ejecutivos de Banreservas y del Banco Popular DominicanoLeonardo Aguilera y Christopher Paniagua, respectivamente, se reunieron para analizar las perspectivas del sistema financiero dominicano, así como su contribución al desarrollo económico del país. 

    • Como principales entidades financieras del sistema, ambos coincidieron en que el respaldo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituye un elemento clave para la generación de empleos y el crecimiento económico de la República Dominicana.

    En ese sentido, señalaron que sus carteras de crédito dirigidas a este segmento reflejan el compromiso de ambas instituciones con su desarrollo.

    Otro punto tratado fue su visión de apoyo a los emprendedores, cuyo aporte contribuye a la diversificación de la economía, al fortalecimiento del tejido productivo y a la creación de nuevas oportunidades.

    Sector turismo

    También dialogaron sobre el desempeño del sector turístico y su impacto en la economía, así como sobre el papel que han desempeñado las entidades financieras nacionales mediante el financiamiento de proyectos que impulsan el crecimiento de esa actividad y de su cadena de valor.

    El encuentro constituye una señal de coordinación entre las principales entidades financieras del país, lo que contribuye a fortalecer la confianza de los inversionistas internacionales interesados en desarrollar proyectos, respaldados por el clima de inversión y la seguridad jurídica del país, según indica una nota de prensa. 

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