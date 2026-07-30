Las pérdidas totales de energía de las EDE alcanzaron el 40.1%

Análisis sitúa en 40.1% las pérdidas totales de energía de las distribuidoras. ( SHUTTERSTOCK )

Según el último Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales del Ministerio de Energía y Minas de abril de 2026, durante el período enero-abril de 2026 las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) registraron pérdidas totales equivalentes al 40.1% de la energía adquirida. En otras palabras, por cada 100 gigavatios-hora (GWh) comprados por las distribuidoras, 40.1 GWh terminaron representando pérdidas.

Este cálculo parte de la información publicada en el informe antes mencionado y puede replicarse fácilmente:

Primero, se compara la energía comprada por las EDE con la energía facturada. Durante enero-abril de 2026 las distribuidoras adquirieron 6,087.4 GWh y facturaron 3,829.8 GWh, por lo que 2,257.6 GWh no llegaron a facturarse, equivalente al 37.1% de la energía comprada.

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Luego, se identifica la energía facturada que no fue cobrada. De los 3,829.8 GWh facturados, las EDE cobraron 3,647.8 GWh, por lo que 182.0 GWh quedaron sin cobrarse. Expresados como proporción de la energía comprada, esos 182.0 GWh equivalen al 3.0%. La suma de ambos componentes (37.1% + 3.0%) equivale al 40.1% de pérdidas totales de energía.

Entre enero y abril de 2025 las pérdidas totales ascendían a 39.1%, por lo que el indicador aumentó 1.0 puntos porcentuales en un año. Asimismo, supera el 38.4% registrado a marzo de 2026.

Es importante resaltar que la metodología de cálculo de las pérdidas de las EDE empleada en este análisis experimentó un cambio con respecto a las publicaciones anteriores. En lo adelante, la metodología a ser empleada corresponderá a la explicada en el segundo y tercer párrafo de este texto.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).