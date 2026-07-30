El 26.6% de los empleados formales pertenece a la administración pública

La administración pública empleó a más trabajadores formales que cualquier otra actividad económica ( SHUTTERSTOCK )

Según el Boletín Trimestral del Directorio de Empresas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), durante el primer trimestre de 2026 la Administración pública y defensa concentró en promedio el 26.6 % del empleo formal de la República Dominicana, la mayor proporción entre todas las actividades económicas.

Este resultado contrasta con la cantidad de empresas empleadoras formales registradas. De las 129,311 contabilizadas por la ONE, apenas el 0.05% correspondió a la Administración pública. A pesar de ello, esta actividad concentró la mayor cantidad de empleados formales del país, muy por encima de sectores como comercio (15.9 %) e industrias manufactureras (12.3 %).

La elevada concentración del empleo en el sector público refleja el importante tamaño del aparato estatal dentro del mercado laboral formal. A diferencia de las empresas privadas, que generan los recursos con los que financian sus operaciones mediante la producción de bienes y servicios demandados por los consumidores, el empleo público depende de recursos provenientes del contribuyente.

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Por ello, una expansión sostenida de la nómina pública implica destinar una mayor proporción de los recursos generados por la actividad productiva al sostenimiento del aparato estatal. Esto reduce los recursos que permanecen en manos de personas y empresas para ahorrar, invertir, emprender o consumir según sus propias necesidades y prioridades. En consecuencia, fortalecer un entorno que favorezca la inversión privada y la creación de empresas resulta fundamental para que el crecimiento del empleo provenga, cada vez más, de actividades productivas capaces de generar riqueza de manera sostenible.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).