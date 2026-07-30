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La Sipen aumenta comisión que cobrará AFP Reservas por administrar Fondo de Solidaridad Social

La tasa anual que percibirá esa empresa por manejar el fondo sube hasta el 0.20 %

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    La Sipen aumenta comisión que cobrará AFP Reservas por administrar Fondo de Solidaridad Social
    Una persona ahorra para su pensión. (FUENTE EXTERNA)

    La Superintendencia de Pensiones (Sipen) emitió la Resolución SIPEN 514-26 mediante la cual aumenta el porcentaje máximo de comisión sobre el saldo administrado para el Fondo de Solidaridad Social, llevándolo desde el 0.15 % hasta el 0.20 % anual.

    La medida, que beneficia a la Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, en su calidad de gestora y administradora del citado fondo, según la pasada resolución 467-23, entrará en vigor a partir del 01 de agosto.

    • En uno de los considerandos de la sustituida resolución, la Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, en su calidad de gestora y administradora del Fondo de Solidaridad Social, solicitó la revisión del porcentaje máximo de comisión anual sobre el saldo administrado establecido, a los fines de asegurar la operatividad y eficiencia en su gestión.

    "El porcentaje máximo de Comisión Anual sobre el Saldo Administrado para el Fondo de Solidaridad Social será de hasta un 0.20% anual, el cual será cobrado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución y será revisado anualmente por la Superintendencia", establece el nuevo texto.

    Qué es el fondo

    El Fondo de Solidaridad Social garantiza una pensión mínima a los afiliados de ingresos bajos, mayores de 65 años de edad, que hayan cotizado durante por lo menos 300 meses en cualquiera de los sistemas de pensiones vigentes y cuya cuenta personal no acumule lo suficiente para cubrirla, según explica la Sipen.

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