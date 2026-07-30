La Sipen aumenta comisión que cobrará AFP Reservas por administrar Fondo de Solidaridad Social

La Superintendencia de Pensiones (Sipen) emitió la Resolución SIPEN 514-26 mediante la cual aumenta el porcentaje máximo de comisión sobre el saldo administrado para el Fondo de Solidaridad Social, llevándolo desde el 0.15 % hasta el 0.20 % anual.

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La medida, que beneficia a la Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, en su calidad de gestora y administradora del citado fondo, según la pasada resolución 467-23, entrará en vigor a partir del 01 de agosto.

En uno de los considerandos de la sustituida resolución, la Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, en su calidad de gestora y administradora del Fondo de Solidaridad Social, solicitó la revisión del porcentaje máximo de comisión anual sobre el saldo administrado establecido, a los fines de asegurar la operatividad y eficiencia en su gestión.

"El porcentaje máximo de Comisión Anual sobre el Saldo Administrado para el Fondo de Solidaridad Social será de hasta un 0.20% anual, el cual será cobrado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución y será revisado anualmente por la Superintendencia", establece el nuevo texto.

Qué es el fondo

El Fondo de Solidaridad Social garantiza una pensión mínima a los afiliados de ingresos bajos, mayores de 65 años de edad, que hayan cotizado durante por lo menos 300 meses en cualquiera de los sistemas de pensiones vigentes y cuya cuenta personal no acumule lo suficiente para cubrirla, según explica la Sipen.