Alejandro Fernández rinde cuentas de su gestión al frente de la Superintendencia de Bancos

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, afirmó que a través de ProUsuario la institución que dirige registró más de 1.1 millones de contactos con usuarios financieros y gestionó devoluciones por 785.9 millones de pesos a favor de clientes afectados por cobros improcedentes.

Tras presentar los resultados de su gestión durante 2020 y 2026, manifestó que mediante la iniciativa "Dinero busca dueño" fueron restituidos aproximadamente 379 millones de pesos a 2,895 depositantes de entidades desaparecidas hace más de 25 años.

La gestión de Fernández impulsó iniciativas orientadas a la inclusión financiera, como las cuentas básicas para poblaciones tradicionalmente excluidas y la expansión de los puntos de acceso financiero en todo el territorio nacional, según indica una nota de prensa.

Como resultado, la República Dominicana eliminó los llamados desiertos bancarios, garantizando la presencia de al menos un punto de acceso financiero en cada municipio del país.

En su discurso, destacó que entre 2020 y junio de 2026 la institución realizó 593 inspecciones a entidades financieras, grupos y fiduciarias, al tiempo que modernizó su modelo de supervisión e incorporó nuevas áreas especializadas, como innovación e inclusión financiera, supervisión del mercado fiduciario y demás.

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El superintendente resaltó el manejo del proceso de resolución de Bancamérica, mediante el que, por primera vez y bajo la Ley Monetaria y Financiera, se logró transferir la totalidad de los activos y pasivos de una entidad disuelta a un banco solvente dentro del plazo establecido, garantizando la protección de los depositantes y la recuperación de los recursos utilizados.

"Los depositantes no vinculados recuperaron hasta el último peso y los recursos del fondo de contingencia, utilizados en el proceso, luego fueron reintegrados en su totalidad, producto de la ejecución de una garantía. Estamos hablando de un hito en la historia del sistema financiero nacional. No perdió la gente ni perdió el Estado dominicano", precisó.

La SB emitió 12 instructivos, 99 circulares y 74 cartas circulares, incorporando disposiciones relacionadas con la protección al usuario financiero, la digitalización de servicios, la gestión de riesgos y la sostenibilidad ambiental.

Actualización de normas

Se destacan normas como la actualización del Manual de Requerimientos de Información, la implementación del criterio de valor razonable, los lineamientos para la gestión de riesgos operativos y la revisión del Manual de Contabilidad, elevando la transparencia y la calidad de la información financiera.

Fernández dijo que el personal de las áreas técnicas pasó de representar el 39 % al 64 % de la plantilla institucional, mientras que más de la mitad de los colaboradores cuentan actualmente con estudios de postgrado.

Además, la Escuela SB ha capacitado de manera gratuita a cerca de 10,000 personas en apenas dos años.

Al referirse al futuro de la institución, el superintendente señaló que el Plan Estratégico 2025-2028 contempla profundizar la supervisión basada en riesgos, fortalecer la alineación con estándares internacionales y continuar promoviendo una inclusión financiera más amplia, segura y sostenible.

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